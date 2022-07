Los pliegos de dos jueces para Rafaela serán votados en Asamblea Legislativa

El “colapso” al que se encamina la administración de justicia, tal como advirtió el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, por la inexistencia de jueces en tres juzgados del fuero Civil y Comercial y en uno de los dos del fuero Laboral, podrá comenzar a revertirse si el próximo 18 de agosto la Asamblea Legislativa, negociaciones y consenso mediante, entre senadores y diputados con el Poder Ejecutivo, le da luz verde a los pliegos recibidos.

Vale recordar que a mitad de marzo último, los colegiados del Derecho de Rafaela y la región alertaron y manifestaron su honda preocupación por la situación. “En los civiles y comerciales en este momento de los cuatro hay tres sin jueces. El de la primera nominación lo está desde 2019, por la jubilación del juez, y la segunda y cuarta nominación están vacantes desde el 7 de marzo cuando quienes estaban a cargo pasaron a la nueva Cámara Civil y Comercial que fue creada”. Entonces solo nos quedamos con el de la tercera nominación Civil y Comercial”, apuntó la presidente del Colegio, Mabel Eusebio.

En ese entonces, fue tajante al asegurar que “la falta de jueces va a provocar un colapso en el sistema de justicia porque es muy complicado para uno solo cubrir las necesidades".



LA QUE NO FUE

En ese marco, se reclamó la pronta cobertura y para poner en números esa imperiosa necesidad y los inconvenientes que acumulan, revelaron que, si bien no contaban con estadísticas precisas sobre las causas que se tramitan, en los juzgados civiles y comerciales, son entre las 500 y 600 anuales. Con relación al juzgado laboral se mencionó que ingresan aproximadamente 800 causas por cada una de las nominaciones laborales.

Todo pareció encaminarse cuando, poco tiempo después, se conoció que dentro de una decena de pliegos de jueces que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura, estaban incluidos cuatro para los Tribunales de nuestra ciudad. Ellos fueron: Matías Raúl Colón, quien iba a ser designado como Juez en lo Civil y Comercial – 1ª Nominación; Guillermo Adrián Vales, como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 1ª Nominación; Jorgelina Raquel Basano, como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 4ª Nominación; y Pedro Sebastián Pusineri, como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral – Sala I, pero imprevista y lamentablemente no ocurrió así.

Todo sucedió cuando el jueves 28 de abril, la Asamblea Legislativa iba a votar diez pliegos para cubrir vacantes en la Justicia provincial, pero sorpresivamente el Ejecutivo retiró la totalidad de las propuestas en un hecho inédito que desató duras críticas de todo el arco opositor y tuvo gran impacto en el ámbito judicial provincial y local.

Al parecer, la abrupta decisión tuvo su origen en las fuertes versiones que traspasaron los muros de la Legislatura sobre que la mitad de los magistrados propuestos para esta Circunscripción serían rechazados.



SE PRUEBAN

EL SACO

Esta vez, todo parece indicar, la historia no se repetirá fruto a que en todo este tiempo las charlas avanzaron y los candidatos que llegarán a la Asamblea Legislativa fueron consensuados entre los dos Poderes.

En este marco, Matías Raúl Colón se convertirá en juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1era. Nominación del Distrito Judicial Nº 5 para los tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela y Guillermo Adrián Vales se hará cargo del juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación – Distrito Judicial Nº 5 en la misma jurisdicción.



EL PROCESO

QUE RESTA

El pasado lunes, se conoció que la presidencia del Senado convocó a Asamblea Legislativa para el 18 de agosto para considerar catorce pliegos de candidatos a cargos en el Poder Judicial en las cinco circunscripciones judiciales.

Se trata de pliegos ingresados antes del inicio del receso de la actividad parlamentaria que serán abiertos esta mañana a las 10 por la Comisión de Acuerdos, que preside el senador Raúl Gramajo (PJ - 9 de Julio), mientras que al día siguiente serán publicados en medios gráficos abriéndose el plazo de posibles impugnaciones hasta el 12 de agosto al mediodía.

El 17 de agosto será el turno de las entrevistas a los catorce postulantes, varios de los cuales ya tuvieron la experiencia en abril pasado.

La lista enviada este mes por el Poder Ejecutivo contiene varios de los candidatos de aquella fallida sesión. Se trata de los postulantes que tenían dictamen favorable y número garantizado para su aprobación.

En tanto, el 18 de agosto está prevista la primera convocatoria a Asamblea y en caso de fracasar será el 25, día en que ante la posible falta de tratamiento quedarán aprobados en forma ficta.

Excluyendo a los ya mencionados para los Tribunales rafaelinos, el resto de los pliegos a consideración legislativa son los siguientes:

Mariana Patricia Ramoneda: jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, segunda nominación para el Distrito Judicial N.º 1 (Santa Fe ciudad); Martín Manuel Torres: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal también en el distrito judicial N° 1; Claudia Rafaela Brown: jueza del Tribunal Colegiado de Familia N.º 5, Circunscripción Judicial N.º 1, tribunales con asiento en la ciudad de Santa Fe; Nicolás Villanueva: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 4ta. Nominación – para los tribunales de Rosario; Fernando Alejandro Mecoli: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 6ta. Nominación – también para Rosario; Verónica Silvana Lamas González: jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal – Distrito Judicial N.º 2 – para Rosario; Mauricio Sánchez: juez de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral – Circunscripción Judicial N.º 4 – Tribunales con asiento en la ciudad de Reconquista; Ramiro Avilé Crespo: juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 3era. Nominación – Distrito Judicial N.º 4 – para los tribunales de Reconquista; Iván Gastón Raposo: fiscal del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N.º 3 – con sede Venado Tuerto; Mauro Menéndez: fiscal del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial N.º 3 para la sede Rufino; Mayra Vuletic: fiscal adjunta subrogante del Ministerio Público de la Acusación para Venado Tuerto; Rafaela Florit: fiscal adjunta subrogante del Ministerio Público de la Acusación para Rufino.

Siete de esos catorce candidatos lo eran en la Asamblea Legislativa de fines de abril que aceptó el retiro de todos los propuestos. Son los casos de Ramoneda, Villanueva, Mecoli, Sánchez, Avilé Crespo, Colón y Vales. Los restantes siete son remitidos por primera vez en los cargos propuestos.