"Trabajamos para dejar sentadas las bases del desarrollo"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente entrevista con Gonzalo Toselli, titular del Ejecutivo Municipal hicimos un repaso de su gestión, la que, según él mismo reconoció, este mandato será el último en la conducción del Gobierno local.

En tal sentido nos hizo saber que el pavimento urbano, en 2015, cuando asumió este último mandato, fue un gran desafío, en aquella oportunidad, tras un relevamiento constaron que se necesitaba repavimentar unas 300 cuadras, 190 de las cuales evidenciaban un avanzado deterioro.

En este aspecto enfatizó que está satisfecho con el avance del programa, rescatando que el plan de reconstrucción de pavimento avanza hacia su etapa final ya que fue abierta la correspondiente licitación, con la intención de que al final del mandato esté concretado lo que resta, con la reconstrucción de 270 cuadras a las que se suman 190 nuevas.

También en este rubro los nuevos barrios fueron atendidos, con la intervención de los loteadores que tienen el compromiso de vender con los servicios básicos incluidos.



Cloacas

En cuanto a este servicio destacó el reciente avance para recambio de cañerías – cabe recordar que el servicio fue instalado hace varias décadas- y destacó que una parte de la obra se hará con mano de obra propia y otra parte será tercerizado. La idea es avanzar en los sectores más críticos, a la vez que están gestionando otros fondos ante ENOHSA para tender el servicio a los lugares que no llegan, representando unos 7.500 metros lineales, con los que estarán cubiertos el 100% de la ciudad. Lo mismo ocurre con el servicio de agua potable.



Gas

Este servicio, según lo manifestó, en 2 o 3 meses se resolverá y queda abierta la posibilidad de seguir creciendo en las redes para abastecer a toda la ciudad.



Parque industrial

Este sector, que se ha posicionado muy bien y que en su seno aloja la Casa del Emprendedor será objeto de una inversión proveniente de un programa del gobierno nacional, consistente en 90 millones de pesos que serán destinados a pavimentación, tejido perimetral, alumbrado, forestación y un tanque de agua para abastecimiento de los bomberos en caso de incendio y pórtico de ingreso.



Parque Habitacional

Bien es sabido que una de las preocupaciones del actual gobierno local es facilitar el acceso a la tierra y por ende a tener la vivienda propia, a todos los sunchalenses; la puesta en marcha del parque Habitacional apunta a cristalizar este objetivo. Se trata de 14 has. cuya urbanización ya está en un 55% de su avance, tarea que lleva a cabo una empresa local( Romano), aloja 332 terrenos que serán vendidos a precios accesibles en dos propuestas, pago contado o en cuotas, a través del Programa Sunchalote.

Cabe destacar que el emprendimiento se realiza en forma conjunta con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial.



Comisaría

Fue adjudicada la segunda etapa de la construcción del nuevo edificio de la Comisaría Tercera, cuyos trabajos serán iniciados en los próximos días y se espera su conclusión dentro de cinco meses.

Con esta obra quedará abierta la posibilidad del traslado a las nuevas instalaciones y estará habilitada la posibilidad para la construcción del Centro Cívico.



Canal norte

Tras haber rescindido el contrato con la primera adjudicataria, la provincia volvió a licitar la obra y recientemente fue adjudicada. Al respecto Toselli resaltó que están en conversaciones con los ingenieros de la empresa para que den prioridad al puente -obra largamente reclamada por los vecinos-, resaltó que en pocos días más se empezará con la labor.



Parque tecnológico

Este emprendimiento, de clara proyección al futuro, es una meta muy anhelada, el mandatario destacó que SanCor siempre será emblemático para el desarrollo, progreso y proyección de la ciudad, pero en los tiempos que corren la tecnología es el futuro.

Enfatizó el significado que tiene la inversión privada, la importancia de CITES, generar un plan de inversión de empresas tecnológicas, incubando empresas de carácter internacional. Remarcó, especialmente, la trascendencia de lograr que esas empresas tecnológicas se radiquen en la ciudad.

Reconoció la trascendencia de las empresas de servicios como Sancor Seguros y SanCor Salud.

Se mostró proclive a instalar un Parque Tecnológico, para el que existirían tres opciones y que anhelan poder concretarlo antes de la finalización de su mandato.



Intervención en Av. H. Yrigoyen

Los trabajos en la Av. del acceso principal será fruto de un trabajo en equipo, en el que participan diversas áreas del Municipio, basado en un estudio de la UNR, tomando en cuenta un análisis de tránsito del observatorio Vial.

Las obras contemplan la intervención en la calzada, alumbrado, señalización, semaforización y se extenderá desde la plaza Libertad hasta la Ruta 34.



Seguridad

En otro pasaje manifestó que seguirán invirtiendo en el sistema de vídeo monitoreo, incluido el anillo digital. Obra para la que cuentan con el apoyo del Gobierno provincial.



Caminos de la ruralidad

Al respecto destacó que se llamará a licitación para las obras. Destacó especialmente el trabajo que lleva adelante la mesa de participación rural. Los trabajos se harán con equipo propio y serán licitado algunos tramos.



Cultura

En estas manifestaciones se le ha dado prioridad a los artistas locales, propuesta que ha sido muy bien recibida.

Destacó la actividad impulsada para el receso invernal, Vacaciones en la Muni, en la que intervinieron, con estupenda convocatoria, artistas locales.

Recordó que el municipio, a través de la ley de medios tuvo la adjudicación de una frecuencia para una radio cultural, la que desean poner en marcha como un espacio de difusión para los artistas locales.

Destacó también el resultado de la propuesta Museo en Vivo, el que además está abierto a muestras sumamente importantes de artistas locales y otras poblaciones.



Carnavales

Adelantó que ya están trabajando para los carnavales 2023, con una ampliación de los grupos participantes, entre los que estaría la novedad de una agrupación que ofrecerá capoeira y está la intención de trasladar la realización a algún sitio donde no se moleste a ningún vecino.



Salud

En este aspecto se sigue colaborando con el Hospital, prosiguen las gestiones para lograr su ampliación.

Siguen funcionando los Centros de Salud Municipales articulando con el Hospital.