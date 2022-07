El CEO de Netflix le pone fecha al fin de la televisión tradicional

Por Agustina Galarza



BUENOS AIRES , 27 ( NA). - El director ejecutivo de Netflix afirmó que La TV abierta seguirá el camino de los dinosaurios.

Con toda la competencia que existe hoy en día debido al surgimiento de las nuevas plataformas de streaming (Disney+, HBOmax, Amazon Prime Video), Netflix perdió alrededor de 970.000 suscriptores el pasado trimestre.

Aunque se esperaban más de 2 millones de bajas, muchos se quedaron con la aplicación gracias al estreno de la nueva temporada de "Stranger Things".

Debido a la gran pérdida que sufrieron, hicieron algunos cambios en la plataforma. Cobrarle impuestos a las personas que comparten sus contraseñas con otros hogares y publicidad, fue una de las medidas que tomaron para aumentar ganancias y hacer más leve la crisis.

A pesar de la situación, Reed Hastings, CEO de Netflix, se mostró optimista ante el futuro del streaming. Según el empresario, las nuevas alternativas no son un problema y la conocida TV tradicional no molestaría en lo absoluto a la plataforma. "Definitivamente es el fin de la televisión lineal (tradicional) en los próximos cinco a diez años", dijo durante la llamada de resultados del segundo trimestre de Netflix.

Además, anunció que la plataforma que dirige está por lanzar una versión del servicio con publicidad en el 2023. La semana pasada se supo que la Netflix se asociaría con Microsoft para crear la suscripción subvencionada por espacio publicitario.

La compañía aún no reveló cuál será el precio de la suscripción de la versión con publicidad, pero es probable que sea más barata que la estándar de 15,49 dólares al mes.