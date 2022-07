Pymes advierten por la suba de costos en dólares

Un informe privado reveló que aunque el Gobierno se niegue a tocar el tipo de cambio oficial para no convalidar una devaluación, los costos de la industria medidos en moneda dura están creciendo, al tiempo que las empresas empiezan a recibir incrementos en dólares de parte de sus proveedores.

"El nivel general del índice de costos metalúrgicos (ICM) registró un incremento de 19,2% durante el segundo trimestre de 2022 y acumula un aumento de 38,1% en lo que va del año", planteó en un informe la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

De ese modo, en términos interanuales, los costos metalúrgicos registraron un aumento de 61,1% en relación con el segundo trimestre de 2021. El informe privado señaló que "el ICM permanece por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejando que en los últimos cuatro años los costos metalúrgicos aumentaron más que los precios al consumidor".

"Esta tendencia se profundizó durante 2021. Mientras que, durante el primer semestre de 2022 registraron aumentos muy similares, el IPC acumuló un aumento del 36,2%, mientras que el ICM registró una suba de 38,1%", indicó el reporte.

El Centro de Estudios Económicos de ADIMRA remarcó que "durante el primer semestre de 2022 los costos de los principales insumos metalúrgicos aumentaron por encima del tipo de cambio oficial" .

El trabajo detalló que "el tipo de cambio aumentó un 20,4%, mientras que los insumos ferrosos acumularon un aumento de 31,4% y los no ferrosos de 30,0% durante la primera mitad del año", lo que según advierte implica una pérdida de competitividad a pesar de que el dólar también está sometido a inflación.

De acuerdo con el estudio, el mayor incremento dentro de la estructura de costos metalúrgicos estuvo dado por el aumento en la energía.

Según el precio de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la energía registró una suba de "77,1% durante la primera mitad del año", dato contempla todos los conceptos que componen el costo.

Por otro lado, los servicios logísticos presentaron un incremento del 48,0%, según el índice CEDOL-UTN.

En tanto, los Insumos ferrosos acumularon un incremento de 31,4%, mientras que los Insumos básicos no ferrosos aumentaron 30% durante los primeros seis meses de 2022.

En cuanto a los salarios acumularon una suba de 33,0% en la primera mitad del año. Mientras que, los Servicios financieros, por su parte, registraron un incremento de 20,2% frente a los niveles de diciembre de 2021.

Empresarios del sector consultados por Noticias Argentinas advirtieron que en la última semana los distribuidores de insumos para la industria incrementaron sus precios un 20% en dólares.

Según manifestaron fuentes del sector, las subas no son generalizadas y tampoco están respondiendo a la cotización de los dólares financieros, como el Contado con Liquidación o el MEP.

Advierten además en el mercado que las empresas están impedidas de acceder a dólares debido a que el Banco Central no les vende divisas para importar y entonces, acuden a los financieros para poder pagar sus compras del exterior, por lo que el CCL empieza a ser una referencia.

Las empresas están planteando que aún cuando la Secretaría de Industria les está aprobando las declaraciones juradas que tienen que presentar para poder importar, el BCRA les informa que no tienen cupo y no les vende.