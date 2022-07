Gobierno optimista con la liquidación del campo

El ministro Scioli aseguró que el campo liquidará US$ 22.000 millones en los próximos seis meses. Domínguez descartó baja de retenciones y dijo que no habrá devaluación. Y pidió colaboración a los productores.

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, prevé que el campo "liquidará US$ 22.000 millones en los próximos 180 días". Dijo también que luego de que pase el invierno disminuirá la necesidad de importación de energía, por lo que los dólares "se volcarán a la reindustrialización".

En un comunicado, Scioli señaló que Argentina tiene "perspectivas muy favorables", y que "tenemos por delante un desarrollo muy virtuoso". El ministro dijo que el campo y la minería son "sectores claves, grandes generadores de dólares, de inversiones y que están en plena expansión en nuestro país".

Scioli subrayó que se reunió con todas las empresas "para dar respuestas y que puedan sostener la cadena productiva".

"Argentina no tiene un problema estructural, tiene un problema coyuntural de la falta de dólares por la situación mundial, el impacto de la guerra y por cómo aumentaron los combustibles", aclaró.

El ministro dijo que la minería "es un sector con más de 10.000 millones de dólares de inversión provenientes de Canadá, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, sectores como el caso del litio, cobre, oro, plata". "El mundo demanda minerales que Argentina tiene, por eso se está dando este circuito virtuoso de inversiones" indicó.

El ministro de Desarrollo Productivo ponderó la "inversión, producción y exportación del sector hidrocarburífero. Lo que son 8.700 millones de dólares, este año, de inversión y todo lo que significa el aumento de la producción de gas natural, lo que está significando un aumento de 3.800 millones de m3".

"Sabemos que al declinar la demanda de energía cuando empiecen a subir las temperaturas, avancemos sobre la primavera, esto va a exigir menos dólares para importar energía y se van a volcar a seguir reindustrializando el país", agregó.

Además, Scioli pidió "mirar lo que está pasando en el agro", al señalar que "para los próximos 180 días se prevén liquidaciones de aproximadamente 22 mil millones de dólares". En ese sentido agregó que "también se ve en la pujanza que se está demostrando en los sectores industriales, como el automotriz, la metalmecánica, el calzado, el textil. Cualquiera de esos sectores ve la recuperación productiva que está teniendo".

Por otra parte, Scioli aseguró que en "Argentina hay muchas veces especulación financiera" pero que "este es un gobierno que apuesta a la economía real, la producción, el trabajo, para la reindustrialización".

El ministro resaltó el trabajo articulado con el Banco Central y el Ministerio de Economía "con una visión integral en lo que respecta a mi responsabilidad actual en el Ministerio".



DOMÍNGUEZ LE PIDIÓ

"COLABORACIÓN" AL CAMPO

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, reconoció anoche que este año será el de "mayor ingreso de divisas por parte del sector agropecuario". A su vez, le pidió "colaboración" al campo para superar la coyuntura, pero evitó pronunciarse sobre eventuales medidas para el sector.

Domínguez habló en la cena del Centro Internacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria que se realizó en el marco de la 134 Exposición Rural de Palermo. En ese escenario afirmó que "no va a haber devaluación ni baja de retenciones" y le pidió al sector agropecuario que acelere la liquidación de divisas.

El ministro calculó que aún quedan quedan en manos de los productores 23 millones de toneladas de soja y estimó que en el segundo semestre se liquidarán unos US$ 7 mil millones entre los diferentes productos que aporta el cereal, a los que se suman otros US$ 4 mil millones por maíz y trigo.