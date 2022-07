La confianza en la Argentina se está "evaporando", según Financial Times

"La confianza en la Argentina se está evaporando", advirtió el periódico Financial Times, en un artículo publicado en paralelo a la decisiva visita de la ministra de Economía, Silvina Batakis, a Washington, para reunirse con funcionarios del Tesoro norteamericano y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

"La confianza en la economía argentina se va evaporando, mientras el Gobierno lucha contra las internas políticas, una deuda interna cada vez mayor y una inflación que se dirige al 90%", alertó.

El periódico británico -habitual crítico de la Argentina- alertó sobre la crisis cambiaria y la posibilidad de incumplir el acuerdo con el FMI. Señala que la brecha cambiaria está en un nivel que "no se veía desde la hiperinflación de 1989-1990".

"El presidente Alberto Fernández ha descartado la posibilidad de una devaluación. Sin embargo, muchos argentinos y economistas de bancos temen que las cosas empeoren bastante antes de mejorar", sostiene.

En cuanto a Batakis, dice que el FMI la recibió bien, pero que los eventos en curso la podrían dejar en posición adelantada por "no tener la influencia política para recortar los subsidios energéticos y la emisión al igual que su antecesor" Martín Guzmán.



LOS MERCADOS "YA SE

DIERON POR VENCIDOS"

Los mercados "ya se dieron por vencidos" con la Argentina y no esperan que pague la deuda, advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales, que engloba a banqueros y economistas. La entidad lanzó así una advertencia sobre la posibilidad de que la Argentina vuelva a caer en default.

Los economistas del instituto liderado por el banquero Axel Weber analizaron la crisis macroeconómica, financiera y cambiaria de la Argentina. Fue luego de que el riesgo país de la Argentina alcanzara un nivel cercano a los 3.000 puntos, sin precedentes desde el canje de la deuda de 2020.

El economista jefe del instituto Robin Brooks dijo que el tipo de cambio paralelo de Argentina está a un "enorme 150% de distancia del tipo de cambio oficial. En 2018, fueron las crisis en Turquía y Argentina las que desencadenaron una gran liquidación en los mercados emergentes ese verano. No hay riesgo de eso ahora. Los mercados globales se dieron por vencidos en ambos lugares hace mucho tiempo".