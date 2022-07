Otro accidente con víctima fatal sobre la Ruta Nº 34

Pasado el mediodía de ayer -a las 13.00-, a la altura del kilómetro 135 de la Ruta Nacional N° 34, en jurisdicción de Cañada Rosquín (Dpto. San Martín), ocurrió un grave accidente de tránsito entre un camión marca Volvo y un vehículo utilitario marca Peugeot Partner, en el cual como consecuencia del siniestro vial falleció una mujer adulta.

En el automóvil se trasladaban cinco viajeros provenientes de la Provincia de Buenos Aires, y uno de ellos, una mujer identificada como Analía Torres, de 25 años, pese a que había sido trasladada hasta el SAMCo de Cañada Rosquín no pudo resistir los politraumatismos sufridos y falleció.

Mientras tanto, los otros cuatro ocupantes de la Partner fueron trasladados al Samco «Ramón Carrillo» de Cañada Rosquín y al Hospital de El Trébol.

Asimismo, cabe mencionar que para rescatar a los lesionados intervinieron 13 agentes de Bomberos Voluntarios de Cañada Rosquín, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, además de tres ambulancias con profesionales de la salud, efectivos de la Comisaría 3a. de Cañada Rosquín y de Criminalística.

La mecánica del impacto entre el camión Volvo y el utilitario Peugeot es objeto de investigación y de pericias, por lo que no trascendieron los datos relativos a cómo se dio el accidente.



ITURRASPE AL 900

Siendo las 17.30 de la jornada de ayer, un siniestro vial tuvo lugar en calle Iturraspe al 900, barrio Malvinas Argentinas de esta ciudad.

En ese lugar y por causas no informadas, fueron partes de una colisión una camioneta conducida por un hombre, y una moto al comando de una joven de quienes no trascendieron sus datos personales. Producto del impacto la joven motociclista resultó con lesiones.



PUEYRREDON AL 300

Aproximadamente a las 7.00 de ayer, agentes de la Guardia Urbana Rafaelina acudieron a calle Pueyrredón al 300, ya que se había registrado un accidente de tránsito.

Según adelantó La Opinión online, la colisión fue protagonizada por una motocicleta Honda Wave al comando de Carlos Magaria, de 29 años de edad, afincado en el bulevar Roca, y una camioneta Ford conducida por una mujer de 40 años, residente en la calle J. Buffa.

En la oportunidad, personal de un servicio de emergencias médicas, brindó atención al motociclista.



LESIONES GRAVES

EN SAN VICENTE

En la noche del domingo se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles Vicente Boffelli e Independencia, de San Vicente.

Del mismo fueron partes una camioneta Chevrolet S10 guiada por un hombre de 53 años y una motocicleta Suzuki 100 cc al mando de un menor de 17 años, quien era secundado por una joven de 18. Trabajó personal de Comisaría 5a. de San Vicente y el Servicio de emergencias médicas del lugar, quienes debieron trasladar a la acompañante del birrodado hacia el Hospital de Rafaela donde fue intervenida quirúrgicamente, por traumatismo de cráneo.