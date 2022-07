Sin final en la Copa América femenina

El seleccionado argentino no pudo acceder a la final de la Copa América femenina: perdió 1-0 ante el local Colombia en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Linda Caicedo convirtió el único tanto del encuentro en la segunda parte, pero no opacó el gran certamen que realizó la Albiceleste hasta las semifinales. Es más, todavía puede obtener el pasaje directo al Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023: para ello, debe vencer el viernes al perdedor del cruce entre Brasil y Paraguay en el partido por el tercer puesto. Por otra parte, las argentinas no lograron el boleto directo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

A pesar de que Colombia contó con el apoyo del público y asumió la iniciativa, la Albiceleste planteó un partido de igual a igual, aún tras sufrir una sensible baja de último momento, luego de que Aldana Cometti diera positivo al test de coronavirus que le hicieron al plantel en la mañana (la reemplazó Sophie Braun).

La otra semifinal se llevará a cabo este martes a partir de las 21 y los protagonistas del duelo serán Brasil y Paraguay.