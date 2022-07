Acampan en Tribunales contra falsas denuncias

A partir de las 9.00 de la mañana de ayer, hasta la jornada de hoy a las 13.00, la Agrupación Verdad y Justicia Rafaela, está llevando adelante un acampe frente a los Tribunales de esta ciudad de Rafaela, en calle Sarmiento 195.

La iniciativa fue denominada como "Acampe por las víctimas de falsas denuncias de género", y tiene como fin reclamar el funcionamiento de "una Justicia independiente, donde se respete la Constitución Nacional, y por los derechos del hombre de ser defendido y escuchado", señalaron.

Si bien se montó una carpa sobre calle Alvear frente al edificio de Tribunales desde hora temprana, fue a la tarde noche cuando gente con interés en la problemática se acercó a la carpa a conversar, observándose la presencia de unas 40 personas.



PARA HOY

La actividad más importante estaba prevista para la jornada de hoy, en el horario comprendido entre el curso de la mañana y las 13.00, cuando la docente jubilada Alicia Riberi pronunciará unas palabras a modo de petitorio al Poder Judicial local, sobre el caso que la aqueja en primera persona: su hijo "Emanuel", detenido según su madre y su esposa principalmente injustamente y víctima de una falsa denuncia, flagelo que como dicen los participantes de la protesta "amenaza con destruir familias enteras". Concluido ese pronunciamiento, el acampe se dará por finalizado.

En la convocatoria "Verdad y Justicia" planteó aquellas consignas que la agrupación reitera hasta el cansancio: "Están arruinando familias enteras por no buscar la verdad real, por las falsas denuncias con ideología de género". "Reclamamos -siguen- por una Justicia independiente; jueces independientes y fiscales que busquen la verdad real. Por los derechos de todos sin importar el sexo; somos personas principalmente. Que se respete la Constitución Nacional en su artículo 18. Por ser mujer no sos siempre víctima y por ser hombre no sos siempre victimario", concluyen.