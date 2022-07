"Trabajar los consumos problemáticos como una política pública es un avance muy grande”

En las instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) se presentó este lunes el Centro de Orientación y Asistencia en consumos problemáticos de sustancias (COA). El encuentro fue encabezado por la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; la subsecretaria de Adicciones de la Provincia de Santa Fe, Camila Batannin; y la vocal Zona Centro-Oeste del Consejo Ejecutivo-APRECOD-MDS, Graciela Rodríguez. Además estuvieron presentes integrantes de diversas áreas del municipio e instituciones que se vinculan con la problemática.

“Estamos en el DIAT presentando al nuevo equipo interdisciplinario a la sociedad, a los distintos servicios de la ciudad que trabajamos con personas que son atravesados por los consumos problemáticos, pero también de otros servicios donde trabajamos fuertemente en la prevención del consumo”, manifestó Villafañe. “Es un día muy importante porque poder contar con este equipo, que no solo va a trabajar en Rafaela, sino para el departamento Castellanos y otros cuatro departamentos de la zona, es un logro importante. Poder trabajar la temática de los consumos problemáticos como una política pública es un avance muy grande. Debo agradecer a las instituciones de la ciudad y celebrar esta decisión del Gobierno de Omar Perotti”, cerró.



POTENCIAR LA RED

A su turno, Batannin indicó: “Desde un primer momento estuvimos en contacto por la necesidad que teníamos desde APRECOD con el objetivo de generar mayor accesibilidad, poder potenciar la Red Territorial de Abordaje de consumos problemáticos. Rafaela acompañó la idea para que podamos tener un equipo y un lugar propio en la localidad, no solo para la ciudad y para la región oeste de la provincia de Santa Fe, algo que hasta el momento no existía y es un camino largo de recorrer”. “Hemos creado desde la Provincia, este Centro local, a través de un convenio. Una política que pusimos a disposición de todas las localidades de la provincia para poder fortalecer la red provincial de abordaje de consumos problemáticos”, sumó.

La psicóloga Antonela Chiessa, quien integra el grupo interdisciplinario, contó: “Este equipo es muy reciente y trabajamos en articulación permanente con otros equipos que trabajan a nivel provincial y nacional, específicamente en lo que es la problemática de consumo; pero también intervienen otros aspectos como cuestiones habitacionales, educativas, jurídicas y de salud”. “Trabajamos en articulación permanente con agencias territoriales, agencias de atención primaria, la Secretaría de Niñez y diferentes programas”, aclaró. “Funcionamos en el DIAT. Estamos abiertos a que puedan llegar situaciones que llegan de manera espontánea y que requieran atención. Lo que hacemos es escuchar, tener entrevistas, y a partir de evaluaciones, proponer estrategias que tengan que ver con el abordaje de estas problemáticas, tratando de promover la restitución de derechos y el cuidado en general”.



COA

Si te preocupan tus consumos o los de alguien cercano, podés comunicarte a los teléfonos (3492) 290747 / 290748 o al whatspp 3492 599339.