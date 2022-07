Tres ofertas para la construcción de un centro de distribución de agua potable

Con un acto realizado este lunes en la municipalidad de Rafaela, la provincia recibió las ofertas para la construcción del nuevo Centro de Distribución Sudoeste de agua potable. Las propuestas realizadas corrieron por cuenta de las empresas Cocyar S.A., $ 158.526.308; 90; Winkelmann S.R.L., $ 159.845.281,30 y Franbe S.A. $ 104.349.350,10, en todos los casos más IVA. Las ofertas técnicas y económicas serán analizadas por las áreas correspondientes de Aguas, para proceder luego a la adjudicación. En el acto estuvieron el presidente de Aguas Santafesinas S.A., Hugo Morzán; el secretario de Empresas y Servicios Públicos Provincial, Carlos Maina; el Jefe del distrito Rafaela de ASSA; Luis Ambort; el Senador Alcides Calvo Y el presidente del Concejo, Germán Bottero, entre otros.



"ESTAMOS PASANDO A LIDERAR

EL PROCESO DE DESARROLLO"

“Después de muchos años de ir atrás en el reclamo, lo que estamos viendo en este tiempo es que, la gestión pública, con el acompañamiento del gobernador Omar Perotti y todo su equipo, estamos pasando a liderar el proceso de desarrollo”, remarcó el intendente Luis Castellano en la apertura de sobre de la licitación para construir un nuevo centro de distribución de agua potable. Asimismo, afirmó que ese desarrollo es posible “con obras de infraestructura que nos permiten pensar hacia adelante y no solamente estar atrás con el reclamo, entre ellos el de todos los veranos con los problemas que venimos acarreando con el tema del agua potable”.



99% DE AGUA POTABLE

“Con la nueva estación de bombeo el 99 por ciento de los rafaelinos y rafaelinas va a contar con agua potable”, aseguró Luis Ambort, quien también sostuvo que “el acceso al agua potable es un derecho humano universal y así lo declaró Naciones Unidas en el año 2010 y nosotros estamos muy cerca de cumplir este objetivo”. La obra cuenta con una inversión del gobierno provincial de 112.253.395,59 de pesos y en una primera etapa beneficiará a más de cinco mil vecinos y vecinas de los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club, cuyas redes de distribución se encuentran en ejecución. Los trabajos previstos consisten en la construcción de una cisterna de 570.000 litros de capacidad y un centro de bombeo de agua potable proveniente del Acueducto Desvío Arijón. Además, se reserva un espacio para para la futura construcción de otra cisterna de similares características. Las instalaciones dispondrán de una sala de bombas con tres equipos, sala de tableros, sala de guardia, sala de cloración, equipamiento electromecánico, el tendido de pre-ensamblado para la alimentación primaria, sistemas de video vigilancia y automatismos, cerco y caminos internos de circulación. Asimismo, estará dotado de un grupo de generación de energía.



SERVICIOS PARA RAFAELA

“Para Aguas Santafesinas es otra de tantas veces que nos reunimos desde que nos toca llevar adelante la empresa, en este lugar, para abrir sobres y concretar obras que hace muchísimo tiempo estaban siendo esperadas en la ciudad de Rafaela”, contó Hugo Morzán. También recordó que “aquí ya fue licitada la red en Villa Aero Club y Los Álamos, ahora esta obra complementaria nos va a permitir abastecer a esa red de agua en la cantidad y presión necesaria y de esta manera, continuar dándole servicios a la ciudad de Rafaela como lo merece y como necesitamos que cada uno de los usuarios de ASSA tenga en cuanto a la calidad del servicio”. “Agradezco a las empresas que han tomado el desafío en un contexto donde todos sabemos que es muy difícil y hay que ser realmente empresarios de talante para poder hacer frente a estas licitaciones y cumplir con los compromisos que uno plasma en las presentaciones”, cerró Morzán.



PASAR ADELANTE

“Decía de pasar adelante porque uno puede hablar del Acueducto y del reclamo histórico que hemos hecho al respecto, pero también hay que hablar de lo que significan las obras complementarias”, agregó Luis Castellano. Además, detalló que “si hay un lugar en donde hemos tenido inconvenientes con la presión de agua ha sido en el norte y en el suroeste de la ciudad, y esta obra que estamos licitando nos va a permitir, en parte, no solamente pensar en alrededor de cinco mil vecinos y vecinas que hoy necesitan de esa presión de agua sino en el desarrollo suroeste en dónde tenemos planteado toda la infraestructura del Parque Regional y el desarrollo de la Universidad Nacional de Rafaela con su campus y todo el proceso y desarrollo de loteos para ese sector”.



FEDERAL Y EQUITATIVA

“Volviendo al sector norte, siempre tuvimos problemas en los barrios San José, Mora, Zazpe, Virgen del Rosario, en el Parque de Actividades Económicas. También pensamos en esos lugares que están más lejos de la planta de distribución y por eso queremos distribuir y si se permite el término, de forma federal y equitativa las presiones de agua en la ciudad”.

Más adelante, el Intendente manifestó que “es un dato y un mensaje también para darle a todos esos barrios que desde hace muchos años vienen reclamando y pidiendo, junto con nosotros, por tener presión de agua no solo en el verano si no también muchas veces en invierno”. Por su parte, Alcides Calvo indicó que “creo que nos acostumbramos a este tipo de momentos de apertura de sobres, de proyectos, pero fueron 20 años donde esta ciudad estuvo esperando este momento, estas obras. Son recursos que se han comenzado federalizar”. “Lo que aquí estamos tratando y lo que dice siempre Omar Perotti, es que podemos tener diferencias pero no desigualdades y entonces hoy Rafaela está tratando de equilibrarse y de tener las obras que tenía que haber tenido hace 20 años”, concluyó el Senador. Por último, el secretario Carlos Maina destacó que “esta es una más de las tantas obras que hemos puesto y pondremos en marcha en la gestión de Omar Perotti con el objetivo de atender el derecho universal de acceso al agua potable”. En ese sentido enumeró la próxima licitación del Acueducto San Javier, “una obra de 27.700 millones de pesos con fondos nacionales que va a beneficiar a los departamentos San Carlos y 9 de Julio”; la licitación del acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba, “un verdadero desafío por sus características”; y el objetivo de poner en marcha en vista al próximo verano la conexión del Acueducto Desvío Arijón a la propia Rafaela. “Resta realizar un cruce en Angélica por debajo de la autovía y detalles para la provisión de energía en las estaciones elevadoras N° 4 de San Mariano y N° 5 de Angélica –detalló-. En estos días vamos a hacer las primeras pruebas de llegada del agua potable a San Carlos Centro y luego a San Mariano". “Cuando esté todo listo vamos a hacer las pruebas en Rafaela; esperemos que antes de fin de año, para pasar un verano mejor en cuanto a la provisión de agua y con el horizonte de poder abastecer a las futuras expansiones de la ciudad”, finalizó el funcionario.



LA OBRA

Los trabajos previstos por la licitación consisten en la construcción de una cisterna de 570.000 litros de capacidad y un centro de bombeo de agua potable proveniente del Acueducto Desvío Arijón. Además, se reserva un espacio para para la futura construcción de otra cisterna de similares características. Las instalaciones dispondrán de una sala de bombas con tres equipos, sala de tableros, sala de guardia, sala de cloración, equipamiento electromecánico, el tendido de pre-ensamblado para la alimentación primaria, sistemas de video vigilancia y automatismos, cerco y caminos internos de circulación. Asimismo, estará dotado de un grupo de generación de energía para casos de fallas en el suministro eléctrico.