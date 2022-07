Asamblea de AMSAFE Castellanos

A raíz de la negativa por parte del gobierno provincial de no convocar a paritaria, los docentes públicos santafesino realizarán durante la semana sus asambleas departamentales con el objetivo de llegar al próximo viernes, cuando se lleve a cabo la asamblea provincial a partir de la hora 10, con una idea y un plan de acción en base a lo que voten y contemplen sus afiliados. De esta manera, AMSAFE Castellanos comunicó que este martes, desde las 17 horas, en la sede de Bv. Lehmann 398 de nuestra ciudad, llevará a cabo su asamblea para analizar la situación provincial poniendo en consideración la negativa del gobierno a convocar a la paritaria docente como así también definir las acciones y los pasos a seguir. En este sentido, los afiliados votará un plan teniendo en cuenta que desde la próxima semana será el puntapié inicial de las extensiones horarias en las distintas escuelas rurales de la provincia, un tema que desde el gremio buscan tratar de resolver antes de esta fecha o por lo menos poder tener mayores precisiones.

Por su parte, a nivel provincial, el nuevo secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, confirmó a El Litoral que este martes se harán las 19 asambleas departamentales del gremio donde se analizarán "la negativa del gobierno a reabrir la paritaria y las acciones a seguir". De allí saldrán las mociones que se someterán a votación de los docentes en las escuelas entre miércoles y jueves, y el viernes 29 se conocerá el resultado de si habrá medidas de fuerza en la provincia, donde se avizora un escenario de conflicto". "Desde AMSAFÉ volvemos a exigir la urgente reapertura de la paritaria y ratificamos la importancia de que se constituyan espacios de discusión y trabajo para defender la escuela pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación", dice el comunicado emitido por el gremio este lunes por la tarde.

"Creemos que no hay más tiempo. Volvemos a las aulas con mucha preocupación porque no hemos tenido ninguna respuesta de la gestión de Omar Perotti sobre nuestro pedido de reapertura de paritarias para discutir la situación salarial que estamos atravesando los trabajadores y también los jubilados. Por lo tanto y tal como lo habíamos advertido el pasado 8 de julio cuando hicimos el pedido formal ante el Ministerio de Trabajo, al no tener ningún tipo de respuesta, desde AMSAFÉ convocamos a la asamblea provincial para que democráticamente vayamos definiendo cuál será la mejor estrategia para seguir defendiendo el salario y nuestros derechos", dijo Alonso.

El titular de AMSAFÉ también cuestionó al Ministerio de Educación por una serie de decisiones que está adoptando sin consultar a los docentes. En este marco, habló de la extensión horaria y de la eliminación de la repitencia en el nivel secundario. "No nos convocaron para hablar de salarios pero tampoco, para discutir sobre condiciones de trabajo y sobre la extensión horaria que el gobierno va a llevar adelante sin ningún tipo de consultas con los docentes. Por eso también es nuestro malestar. Hay una ley de paritarias que el gobierno tiene que cumplir; ya no tiene más excusas", planteó.



LA RESPUESTA

DE LA MINISTRA

Consultada la ministra de Educación, Adriana Cantero, sobre el llamado a paritarias, se limitó a decir: "Cuando el gobierno decida convocar a todos los gremios estatales a paritarias, seguramente será el turno también de los docentes. Pero esa es una definición provincial, no ministerial". En tanto, sobre la falta de información que esgrimen los gremios en relación a la extensión horaria en primarias, Cantero indicó: "Sí que tienen mucha información, porque además de haberlo trabajado en paritarias técnicas, donde anticipamos cuál iba a ser la propuesta santafesina, hemos trabajado también en reuniones por todo el territorio provincial con todos los directores y supervisores de las escuelas primarias involucrados en esta primera etapa de la extensión de la jornada escolar. Por lo tanto, el diálogo con el sector docente es sostenido".