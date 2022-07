Cantero dio detalles del "avance continuo"

La Ministra de Educación, Adriana Cantero, fundamentó la decisión del gobierno provincial de ir hacia el sistema de "avance continuo" en lugar de la repitencia. La titular de la cartera educativa argumentó que la repitencia "ha demostrado en el mundo entero que no mejora ningún aprendizaje".

Se trata del mecanismo similar al que tienen universidades o institutos terciarios, donde los estudiantes avanzan de año con sus pares a pesar de no cumplir con todas las materias. En este caso, buscan que los alumnos de la secundaria -que tienen dificultades en algunas materias no repitan- sino que avancen de grado y mediante distintos dispositivos las vuelvan a recursar.

Dichos dispositivos -explicó la ministro- van "desde la posibilidad de aprobar con distintos formatos de examinación a recursados, fortalecimientos con tutorías, hay distintas alternativas para que los chicos puedan ir aprobando las materias adeudas".

En el marco de la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno, la funcionaria fue consultada sobre el mecanismo que se implementaría a partir del año que viene y explicó: "Lo vamos a explicar cómo lo dicen los chicos: «No vuelvo a hacer inglés porque no aprobé matemáticas». En realidad, lo que tengo aprobado, lo tengo aprobado; lo que vuelvo a hacer -con distintos dispositivos- es precisamente donde tuve dificultades". Resaltó que "volver a hacer lo que uno ya había aprobado (en referencia a la repitencia) existe solo en la secundaria; no existe más en nuestra primaria, no existe en el nivel superior. Y por lo tanto vamos hacia un modelo muy parecido a lo que van a cursar cuando terminen la escuela secundaria".

Señaló que el nuevo mecanismo de "avance continuo" contará con "distintos formatos, tutorías, con más recursos humanos puestos en la escuela, con mejores recursos tecnológicos y pedagógicos, con asesoramiento didácticos". Igualmente, Cantero advirtió que "al final del recorrido hay que tener aprobado todo lo que había que tener aprobado en la propuesta curricular". Resaltó que están "en diálogo permanente con las autoridades del nivel superior para poder articular estos nuevos formatos". Y aclaró con relación a los tiempos de implementación: "No es algo que salga de una galera. Venimos de dos años con enfoques evaluativos distintos, enfoque de enseñanzas diferentes, con resoluciones que ya pusieron marcha en los acompañamientos de estas trayectorias". "Vamos a proyectar precisamente cómo cerramos el ciclo 2022 y cómo se inicia el 2023, ya con el formato normalizado porque va a requerir también de modificaciones normativas", adelantó.

La funcionaria afirmó además que "la apuesta es que los alumnos estén mejor preparados" para afrontar la universidad o estudios superiores. Y enfatizó: "Porque la repitencia por la repitencia misma en el mundo entero ha demostrado que no mejora ningún aprendizaje. Mientras que el desafío a seguir avanzando, a construir recorridos con voluntad y el esfuerzo, fortalecer el vínculo pedagógico con la escuela, da mejores perspectivas de aprendizaje".

Por último, Cantero indicó que los detalles del funcionamiento del "avance continuo" se darán "oportunamente" en el trabajo con los equipos directivos. Avisó que no se trata de un "formato ni de promoción automática, ni de no repitencia; no lo definimos así. Lo definimos como un formato de avance continuo que le da herramientas al alumno y a la escuela para que los chicos puedan construir recorridos continuos y completos".