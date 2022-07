El caso De Paul

Ya entramos en la recta final en esta espera por el comienzo de la Copa del Mundo y si bien todos le apuntan a ese martes 22 de noviembre, día en el que el equipo albiceleste debute frente Arabia, vecino de los anfitriones, todavía en ese camino falta acceder a lo que podemos llamar sintonía fina y a partir de allí, entregarnos al designio de la competencia.

Esa tarea para Lionel Scaloni, verdadero arquitecto de esta obra tan elogiada en el mundo del fútbol, al haber puesto en valor el prestigio del combinado nacional, requiere de un seguimiento minucioso de cada uno de los futbolistas que estarán en el campamento de Doha y que de acuerdo a las modificaciones que FIFA agregó para esta edición, será de 26 miembros.

Esa lista ya cuenta con una aprobación del cuerpo técnico en todos los casos, las dudas solo pasan por esperar que esta primera parte de las principales ligas europeas donde militan los argentinos, no presente alguna contingencia que obligue a un cambio de planes por lesiones, un riesgo que naturalmente, los tendrá en vilo hasta el embarque hacia el medio oriente.

Hay un caso que en estos días cobró estado público y que nada tiene que ver con el juego y la exposición física de los jugadores; Rodrigo De Paul, baluarte de la renovación del equipo argentino, se encuentra involucrado en una causa judicial que, de momento, al no poder destrabarla, lo pone en un lugar incómodo de cara a los nuevos reglamentos de este deporte. Hace unos días, Claudio “Chiqui” Tapia puso en alerta a la selección argentina. Fue durante una entrevista radial cuando reveló que Rodrigo De Paul, una de las figuras indiscutidas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, podría estar en riesgo de perderse el Mundial de noviembre, en el marco de la disputa legal por su divorcio de Camila Homs: “Para ir a Qatar, lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, sostuvo el dirigente.

Las declaraciones, que involucran en particular el pago de la cuota alimentaria a los hijos del mediocampista (”Yo no creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que realmente corresponde”, continuó Tapia), generaron intensas conversaciones sobre lo que debe ocurrir para que pueda formar parte de la cita mundialista, pero los hechos demuestran que la máxima autoridad del fútbol argentino habló con demasiada premura sobre el tema, y la situación no sería tan inmediata como la hizo parecer.

En primera instancia, el abogado especializado en derecho del fútbol Eduardo Martins explica que no existe una reglamentación específica que le impida a De Paul disputar el torneo, dada su situación: “Desde el punto de vista reglamentario no hay un marco normativo específico que determine si un deudor alimentario puede participar o no de una competición mundial”.

Efectivamente, ni el Reglamento de la Copa Mundial ni el Código Disciplinario de la FIFA hacen mención de futbolistas que tengan causas judiciales activas entre los criterios para poder participar de la competencia. Dicho esto, este último sí hace referencia a sanciones hacia “toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias (por el medio que sea) por motivos de género”, bajo lo cual se puede hacer una interpretación que afectaría de forma directa al exRacing.

Sin embargo, la jurisprudencia con respecto a los casos de violencia de género aplicada en los últimos años sí podría llegar a tener un peso en las decisiones que pueda tomar tanto la AFA como la FIFA sobre el tema. “Lo que sí hay son principios específicos del derecho que tienen que ver con la igualdad de género y la lucha contra la discriminación”, explica Martins. “A partir de esos principios se pueden tomar elementos desde un principio para tomar decisiones”. El principal ejemplo de este cambio de paradigma estaría en la campaña #SafeHome, que comandó el año pasado la FIFA junto a la Organización Mundial de la Salud para concientizar acerca de la violencia doméstica.

Aun así, si al futbolista de Atlético de Madrid le cae una sentencia firme por el incumplimiento de la cuota de alimentos, estará en manos de la AFA y/o la FIFA determinar si el hecho incurre en un caso de violencia. Hay muchos jugadores en la Argentina que han sido denunciados, algunos lo han separado, otros no, poniendo como ejemplo al exjugador Alexis Zárate, sentenciado en 2017 por abuso sexual. El día que sale la sentencia firme estaba citado para un partido en Temperley, en ese mismo momento fue apartado del plantel.

De este modo, contrario a las fuertes declaraciones de Tapia, actualmente Rodrigo de Paul no corre riesgo de disputar tanto las fechas FIFA de septiembre como la posterior Copa del Mundo. Claro está, será su responsabilidad resolver su conflicto legal con Homs para evitar cualquier inconveniente, pero aún llegado el peor de los casos, la AFA tendría que actuar contra sus propios intereses para bloquear a uno de los protagonistas del seleccionado de competir por el máximo objetivo: Se desestima que se llegue a una situación así, y la sensación es que esto tiene más la intención de ser un mensaje que otro tipo de camino, al menos en la especulación de su entorno y asesores legales.

Al margen de este caso que esta judicializado y como en estas instancias donde la preparación para semejante reto deportivo, se define por detalles y sin dejar de estar a derecho por parte del futbolista, el cuerpo técnico debe trabajar con De Paul para evitar una incidencia emocional y despegarlo urgente del impacto mediático que el caso ha tomado por la combinación de varios factores, entre los cuales esta el perfil del propio futbolista.

Otra tarea para ordenar la fase final del proyecto Qatar.