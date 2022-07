Las estadísticas del IPEC dicen una cosa, pero la realidad es alarmante

El contraste es tal que mientras en el estudio se remarca que 2.700 turistas se alojaron en los hoteles de Rafaela, durante el pasado abril, eso significa que en promedio los hoteles de la ciudad estuvieron plenamente ocupados 3 días en ese mes. Más elocuente aún es que la ocupación promedio necesaria debe ser del 60% diario, esto implica unas 600 personas por día, y no supera el 30%.

Entrando en el detalle del informe difundido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (IPEC), en el mes de mayo de 2022 la cantidad de establecimientos hoteleros (1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart hotel y boutiques) y para-hoteleros (sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfasts, hosterías, residenciales, hostels, etc.) aumentó, con respecto al mismo mes de 2021, un 42,9% en Rafaela, llegando a 10.

Las habitaciones o unidades disponibles (cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Para el caso de apart hotel, cabaña, bungalow se entiende a cada departamento, cabaña o bungalow equipado, en la ciudad de Rafaela registran una caída mensual de 5,4% y un aumento interanual de 32,2%.

A su vez, en abril 2022 las habitaciones ocupadas con relación al mes anterior, aumentaron en ciudad Rafaela un 1,1%; y en la variación interanual subieron significativamente, trepando al 350,2%, siendo uno de los datos que se toman “con pinzas”, debido a que se lo compara con el período de pandemia cuando no hubo movimiento en los hoteles.



“NÚMEROS” QUE

DISTORSIONAN

Del mismo modo se cuestiona la tasa de ocupación de habitaciones (relación en porcentaje entre el total de plazas ocupadas y el total de plazas disponibles en el mes de referencia), que en abril pasado fue de 21,3% en Rafaela con una variación anual positiva de 15%.

Las plazas ocupadas (número total de camas fijas y supletorias, donde las camas matrimoniales se contabilizan como dos plazas) en nuestra ciudad en el cuarto mes de este año fueron 4.445, lo que marca un aumento de 325,4% más de turistas en la comparación interanual .

En otro orden, la cantidad de viajeros hospedados (toda persona que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o parahotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera como tal porque no ocupa una plaza) durante abril 2022 en la ciudad de Rafaela fue de 2.807, con una variación interanual de 401,3%.

En tanto que las pernoctaciones (total de noches que los viajeros se hospedaron en una habitación o unidad durante el mes de referencia) aumentaron en abril de 2022 respecto a igual mes del año anterior un 325,4%).

Para cerrar, el trabajo de IPEC revela que la estadía promedio (cociente entre las plazas ocupadas y la cantidad de viajeros) de los turistas durante abril 2022 fue 1,6 noches para Rafaela; siendo un 15,1% menor que el mismo mes del año anterior.



UN ÉXITO

QUE NO ES TAL

La presidente de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (Caphrebar) desmenuzó los números del IPEC y marcó una realidad que contrasta nítidamente con el panorama entusiasta que indican esos números.

“Leídos así parece exitoso, pero si lo contrastamos con la realidad está muy lejos de serlo. Desde el sector siempre tratamos de mostrar la grave situación por la que atravesamos. Se comenta como un logro que la ciudad haya recibido 2.700 turistas cuando en total tenemos casi 1.000 plazas formales. Esto indica, haciendo números redondos, que los hoteles estuvieron llenos menos de 3 días en abril. Para ser más claros, si tomamos esa cantidad de visitantes lo dividimos por los 30 días del mes nos da que hubo 90 personas por día, es decir un promedio de entre 9 por hotel, lo que dista muchísimo del punto de ocupación promedio, que es el piso para que un negocio pueda marchar cumpliendo sus compromisos y tener rentabilidad”, señaló.

“Esa ocupación promedio -continuó- está en el 60% diario, esto implica unas 600 personas por día, y 60 en cada hotel de promedio, pero estamos entre un 20% y 30%. ¡Lejísimo!. Por ello, los 2.700 turistas son más que para festejar una alarma importante porque no vemos nada alentador”



SITUACIÓN

MUY DURA

Imperiale fue contundente al apuntar: “dicen que el índice de ocupación aumentó 320%, pero la pregunta es contra qué se compara. Si se lo hace contra julio de 2020 creció un 500% porque no venía nadie por la pandemia, pero si lo mido con relación al 2018, que fue el año boom de la ocupación hotelera, con los vuelos low cost, a apertura de los cielos y el turismo como política de Estado que se había propuesto el Gobierno anterior, y llegamos a tener una ocupación promedio del 83%. Entonces, lo acertado sería cotejar números de cuando estuvimos bien, no cuando nos fue mal porque sino siempre va a dar que bárbaro. Concretamente, si tomamos como referencia el 2018, estamos con un déficit muy importante”.

De todas formas, la titular de Caphrebar dejó sentado que “de a poco, se empieza a remontar” y destacó que “el TC, el TC 2000 y el Top Race del próximo fin de semana son propuestas que nos van dando un poco de aire para seguir paleando el ‘mientras tanto’ porque, reitero, la situación está muy dura y, la verdad es que uno se quiere imaginar lo que puede pasar si no se sale rápidamente de esto”

“En agosto tenemos el torneo “Sueño Celeste”, que despierta un gran interés, creo que ya está toda la plaza cubierta, a esta altura, y después vendrá la Exporural, que fue un gran evento de la ciudad, pero con el correr de los años, y los inconvenientes del sector perdió fuerza y ojalá vuelva en algún momento a sus mejores épocas. Todavía no tenemos consultas para esa época, tal vez por la incertidumbre que hay en el sector y, de vuelta, vaya uno a saber cómo estaremos dentro de dos meses”, dijo con inquietud.

Finalmente, con relación al proyecto para posicionar a Rafaela como ciudad de turismo de eventos, Imperiale se mostró optimista al comentar “que se viene trabajando muy bien en la Comisión mixta (público-privado) de Turismo para generar e imponer la ciudad así. Hay un fuerte apoyo con la participación del Municipio, y también del Concejo”.