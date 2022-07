Quilmes en el juego inaugural

La Copa Santa Fe de básquet tendrá este jueves desde las 21.30 su partido inaugural en el marco de la zona C de la competencia y será en el renovado estadio "Andrés Chapu Nocioni" de Ceci de Gálvez, ante Argentino Quilmes de Rafaela. Las autoridades provinciales, federativas y asociativas formarán parte del acto con el que se dará apertura a la competencia y luego será el turno de iniciar la acción que tendrá su continuidad el viernes con la mayor parte de la primera fecha en los cuatro grupos.

El resto de la programación será: Zona A, Alma Juniors de Esperanza vs. Sanjustino; Unión de Sunchales vs. Huracán de San Javier y San Lorenzo de Tostado vs. Unión de Avellaneda.

Zona B: Platense de Reconquista vs. Atlético Tostado; Atlético de Rafaela vs. Brown de San Vicente y Colón de San Justo vs. Atlético Ceres Unión.

Zona C: CECI vs. Quilmes; Banco Provincial vs. Rivadavia Juniors y Atlético María Juana vs. Argentino de Firmat.

Zona D: Firmat vs. Peñarol; Atlético Sastre vs. Atlético San Jorge y Gimnasia de Santa Fe vs. Independiente.



CONTINUIDAD DE LA FINAL, ¿SE PRESENTA ATLETICO?

Tal lo dispuesto por el Tribunal de Alzada de la Federación Santafesina, haciendo lugar a la apelación presentada por Unión, y programado por la Asociación Rafaelina, este miércoles 27, a las 21, se volverá a jugar la parte decisiva de la final del Súper 4 del Preparatorio, entre Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales. No será en el Coliseo del Sur como se dispuso originalmente, por rotura de una de las jirafas, por lo que en las próximas horas se informará el nuevo escenario.

A puertas cerradas, se reanudará el juego con dos tiros libres para el Bicho Verde (marcador igualado en 57) y posteriormente se jugarán 1.7 segundos. Los jugadores suspendidos (Zurvera, Latanzi y Borda Bossana) podrán participar en el partido. No obstante, aunque por ahora es solo dentro del terreno de los rumores, trascendió que Atlético analiza no presentarse.

Solamente podrán estar presentes directivos de la ARB y las delegaciones de ambos equipos compuestas por: 12 jugadores de cada equipo, director técnico, preparador físico y un delegado por cada club.