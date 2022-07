Exitoso Encuentro de escuelitas deportivas

Este domingo, en las canchas auxiliares del Club 9 de Julio, se realizó el encuentro de escuelitas deportivas municipales. En esta oportunidad, fútbol y hockey fueron las disciplinas que convocaron a más de seiscientos chicos y chicas. Esta iniciativa, que lleva adelante la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Rafaela, tuvo como finalidad crear espacios de recreación y contención, donde los niños y niñas tengan la oportunidad de divertirse en las actividades deportivas que más les gusta.

El subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, quién estuvo presente en la jornada, manifestó: “Este es el primer encuentro que hacemos en el año de las Escuelitas Deportivas Municipales de fútbol y hockey. Se encuentran aquí 15 escuelitas de fútbol y 9 de hockey”. “Tenemos más de 600 chicos y chicas que están participando de este encuentro. Fueron pasados a buscar con el Transporte Público por las distintas vecinales de los barrios. La idea es que cada escuelita juegue tres o cuatro partidos. Además se le dio un refrigerio y luego se sortearon bicicletas para los chicos y otra bici para los profesores de las escuelitas, que no son profes de educación física sino que son vecinos que conocen a cada uno de los participantes. Es a través del deporte que se busca poder asistirlos en distintas situaciones que pasan. Es el trabajo que llevamos adelante con cada una de las escuelitas”, explicó.

“En total tenemos 29 Escuelitas Deportivas, ubicadas en 19 barrios de la ciudad, en donde se realizan las disciplinas de fútbol, hockey y basquet”.

“Acá no hay ganadores ni perdedores sino que ganamos todos con la presencia de cada uno de los chicos y chicas en la jornada. No se llevan puntos sino que es un encuentro para que luego en el refrigerio todos se conozcan y compartan un lindo momento. Esta es la finalidad que buscamos”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, contó: “Este es un programa municipal que desde hace ya tiempo venimos llegando a los barrios. Aquí estamos haciendo un pequeño cierre de esta primera etapa del año donde nos encontramos con todos los barrios”.

A su turno, Matías Cordero, integrante de la Secretaría de articulación con la comunidad de UNRaf, señaló que “como Universidad hemos presentado un proyecto al Ministerio de Educación, el cual fue aprobado y la intención era vincular a la universidad con el territorio ya que venimos de dos años de pandemia donde la conexión entre educativo y la población se realizó a través de la virtualidad. Detectamos la necesidad de los chicos y chicas de volver a acercarnos. En este marco, se realizó la propuesta en escuelas secundarias y hoy junto a la Municipalidad decidimos acompañarlos en este encuentro de escuelitas con el aporte del almuerzo para todos los chicos y chicas que están participando”.

“Como Universidad estamos súper contentos. Este es un comienzo porque vamos a proceder a una segunda etapa donde vamos a incorporar voluntarios y voluntarias de la universidad para que participen de la organización en sí del evento. Estamos contentos de haber realizado la propuesta y que la municipalidad nos haya abierto las puertas para que los acompañemos”, resaltó.