San Lorenzo empató con Talleres

San Lorenzo, que falló un penal y tuvo un jugador más durante todo el segundo tiempo, igualó ayer 1-1 sobre la hora con Talleres de Córdoba en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del torneo de la Liga Profesional. La "T" abrió el marcador con un cabezazo del defensor Matías Catalán, que cumplió con la "ley del ex", a los 11 minutos de la etapa inicial después de un tiro libre, pero Nahuel Barrios lo empató sobre el final con un bombazo de sobrepique.

A San Lorenzo le costó la reacción tras el gol de Catalán, pero la visita le allanó el camino a los 41 minutos: Enzo Díaz le cometió una falta a Agustín Giay en el área y dejó a su equipo con diez al ver la segunda amarilla. De todos modos, el delantero paraguayo Adam Bareiro desvió su remate en una ejecución similar a la del encuentro con Boca hace tres fechas y no pudo vencer la resistencia del arquero Guido Herrera desde el punto del penal.



MARTES CON OTROS DOS

La décima fecha se cerrará hoy con estos partidos: a las 20 Barracas Central vs. Patronato (Jorge Baliño) y Arsenal vs. Rosario Central (Sebastián Zunino).