Murió David Warner, el prestigioso actor de película "La profecía"

El prestigioso actor británico David Warner, que en la pantalla grande tuvo actuaciones memorables en filmes como “La profecía”, “La balada del desierto”, “Tron” y “Escape al futuro”, falleció el domingo a los 80 años en Northwood, al norte de Londres.

Nacido en Manchester, Inglaterra, el 29 de julio de 1941, el intérprete murió de una enfermedad relacionada con el cáncer, dijo su familia a la BBC, según el portal Variety. “Durante los últimos 18 meses, abordó su diagnóstico con su gracia y dignidad características”, dijo su familia.

Recibió su formación como actor en la Royal Academy of Dramatic Art (Rada), de Londres e hizo su debut profesional en el escenario en el Royal Court Theatre en enero de 1962, interpretando un papel secundario en “Sueño de una noche de verano”, dirigida por Tony Richardson. En marzo de ese año, en el Belgrade Theatre, en la ciudad de Coventry, interpretó a Conrad en “Mucho ruido y pocas nueces” y apareció también en “Al caer la noche”, de David Rudkin en el New Arts Theatre de Londres.

Se unió a la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon en 1963, interpretando “La tempestad”, “Julio César” y “Enrique VI”, partes I, II y III. En el Aldwych Theatre de Londres, repitió el papel de Enrique VI en el ciclo histórico completo de la Guerra de las Rosas en 1964. Al regresar a Stratford, interpretó el papel principal en “Ricardo III”, Moldy en "Enrique IV, parte 1” y “Enrique VI”.

Interpretó el papel principal en “Hamlet” (1965) en el Royal Shakespeare Theatre, repetido en la temporada de Stratford de 1966 y fue Sir Andrew Aguecheek en “Noche de reyes”. En Aldwych, en enero de 1970, interpretó a Julian en “Tiny Alice”, de Edward Albee.

En 2001 hizo su debut en el teatro estadounidense, interpretando a Andrew Undershaft en una reposición de Broadway de “Major Barbara” y de vuelta en el Reino Unido, apareció en "A Feast of Snails” en el Lyric Theatre y “Where There's a Will”, en el Theatre Royal, Bath. En 2005 interpretó el papel principal en “Rey Lear” en el Chichester Festival Theatre.

Regresó a Stratford por primera vez en más de cuatro décadas en agosto de 2007, como Artista Honorario para interpretar a Sir John Falstaff en la reposición de "Enrique IV”, partes 1 y 2 en el Courtyard Theatre.



El villano de "Tron"

En “Tron” (1982), que contaba con efectos especiales de última generación en su época, Warner es un villano que roba los planos de algunos videojuegos y divide al héroe, interpretado por Jeff Bridges, en unos y ceros que representan la vida dentro de la computadora, donde los dos luchan en un paisaje dentro de ese mundo que no se parece a nada que se haya visto antes.

Estuvo dos veces casado: con Harriet Lindgren (1969-72) y Sheilah Kent (1979-2005), con quien tuvo a su hija Melissa. TÉLAM