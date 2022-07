BUENOS AIRES, 25 (NA). - El actor Jorge Marrale, quien interpreta a Carlos Carrascosa en la miniserie que lanzó la plataforma HBO Max por el crimen de María Marta García Belsunce, aseguró que siente "claramente" que el viudo "no mató" a la entonces socióloga y vicepresidenta de Missing Children Argentina.

El 27 de octubre de 2002 ocurrió el asesinato de García Belsunce, el cual sería recordado como uno de los más conocidos en la historia criminal del país.

Tal fue su magnitud, que 20 años después la plataforma de streaming HBO Max realizó una serie que está compuesta de ocho capítulos de 45 minutos. .

En la misma, Marrale interpreta a Carrascosa, el principal acusado, condenado y luego absuelto.

En diálogo con el programa "Pasa Montagna", que conduce Pablo Montagna por Radio Rivadavia, el actor reveló: "Siento claramente que Carrascosa no mató a María Marta García Belsunce".

Al recordar cómo vivió el caso, Marrale indicó: "Seguí los relatos periodísticos. Fue muy mediático, pero en un momento me corrí porque había tanto barullo y todo era tan bizarro".

De todas maneras, confesó: "Me llamó mucho la atención cuando lo condenaron a Carrascosa a cadena perpetua, me sorprendió".

"Nunca supuse que él podía ser el asesino. No los veía en la familia como confabulados en algo", agregó el artista.

Con respecto a la repercusión de la serie, Marrale destacó: "Siento tanto orgullo de haber podido hacer esta serie. El conjunto humano fue maravilloso y hubo excelencia por todos lados".

"El scouting fue interesante y es muy gratificante ver lo que le está pasando al público. Todo lo que recibo es con mucho afecto, es muy gratificante este momento", señaló.

Por último, aseguró que "la serie es difícil en su construcción porque toca cosas que no son conocidas", al hablar de su contenido, y reconoció: "En la ficción siempre hay presente, por más que vayas para atrás". .