Puntaje y asistencia perfecta, Josecito cada vez más cerca del campeonato

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Bajo este título, desde el servicio de prensa de José Pacheco, difundió recientes logros del joven competidor, cuyo texto reproducimos a continuación.

Con una gran asistencia de máquinas y público en general, se desarrolló en Arroyo Seco compartido con la Comuna de Fighiera la 5ta. Fecha del Rally Frad Santafesino. Llegábamos el mismo viernes temprano, ya casi sin lugar en el parque de asistencias por la alta concurrencia de equipos. Por la tarde se hizo el reconocimiento de la hoja de ruta, con un trazado impecable y caminos dignos de categorías nacionales. Si bien estaba todo bien señalizado, mención aparte para el piloto y secretario de obras públicas de Arroyo Seco y anfitrión el doctor José Murina quien hace más de 6 meses que trabaja junto a la organización en el preparado del circuito, el mismo era muy rápido en partes y trabado en otras, sumado a obstáculos artificiales (pedaltes) y en algunas partes se volvía peligroso para todos, pero sobre todo para Jose en particular que pilotea un cuatriciclo que cuatriplica en peso y potencia al joven piloto sunchalense.

la competencia, organizada por la Municipalidad de Arroyo Seco y la Comuna de Fighera, financiado en un 100% por auspiciantes privados tuvo también su momento de reconocimiento y emoción cuando el sábado a la noche se reconoció a varias personalidades del automovilismo, punto aparte para el gran Cholo Mandola, quien nos dejó físicamente. Josecito fue homenajeado por su reciente cumpleaños, el 1 de julio, con una torta y el canto del feliz cumpleaños. Nada quedó librado al azar.

Entrando en la competencia en sí, el sábado al mediodía se encaminaba todo para la largada del primer auto. Cumplida la formalidad de la reunión de pilotos, donde se resaltó los lugares peligrosos y se habló sobre las ambulancias provistas por la federación por un comentario malicioso que hablaba sobre un accidente de una moto la fecha anterior y despejando toda duda sobre las actuaciones y la excelente atención que brindó la cobertura médica que contratan los pilotos con la inscripción se sincronizaron los relojes y se procedió a la largada de la competencia.

El primer prime se desarrolló con total normalidad, y José llegó sin novedades. Largó el segundo prime y llegando se volvió al parque de asistencias sin tener mucho que hacer en cuatriciclo en si, solamente se le lleno el tanque con nafta por la extensión de los mismos. El domingo se volvió a largar y José terminó sin novedades, escalando posiciones entre la general de motos y cuatris, siempre 1ero en su categoría.

El domingo nos trasladamos a la localidad de Fighiera y se corrió el super especial, deleitando al público con su forma de manejar el cuatriciclo, trayendo muchos fanáticos que comenzaron a seguirlo.

Consultado el piloto declaró “fue un rally muy divertido, pero a la vez largo y en partes peligroso para el cuatriciclo en si ya que es una experiencia totalmente diferente a los autos. En el super de Fighiera cometí el error de pasarme una chicana de largo pero enmendé rápido mi error volviendo a hacerla para no penalizar, igual viendo los videos, perdí 20 segundos. El trompo del final fue una mezcla de que me pasaba de largo y recordé lo practicado para poder sacar lo mas prolijo posible el cuatri”. “Igual yo, viéndolo también fue una fiesta para el público que me aplaudió mucho.” Siguiendo con las declaraciones comentó “quiero agradecer a mis papás, a mi hermana Felicitas, a mi abuelo, a Jose De Feo y a Mauro Marienov que me acompañaron en esta fecha en especial. Sin olvidarme de la “mima” que estuvo desde mi primer experiencia. Y sobre todo al Dani Possetto, mi mecánico loco y quien me enseña muchas cosas, a Omar Costamagna, mi profe, a Sergio Mandola a quien le pregunto todo en las carreras, al Cris Bonazza que deja hermoso mi cuatri y el zorro móvil, al flaco Chervat que me arregla las luces, a Mauro y Lucas Ramos que me alientan, a la Mandarina rally, a todos, y a toda la gente que me aplaude y me pide fotos.”

Terminando una fecha más, debemos estar orgullosos que Jose gano de punta a punta y se trajo nuevamente al número 1. Hoy José Pacheco Minardi, no solo es el piloto más joven del Rally Santafesino, sino que también tiene asistencia y puntaje perfecto.