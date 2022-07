Max Verstappen dio otro paso en Francia

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, se quedó ayer con el Gran Premio de Francia y se afianzó como líder del campeonato de la Fórmula 1 al aprovecharse de que Charles Leclerc (Ferrari), su perseguidor en el torneo, no pudo finalizar la competencia.

Leclerc se encontraba al frente, pero en la vuelta 18 realizó un trompo y tuvo que abandonar la competencia, dejándole el camino libre a Verstappen, que aprovechó al máximo esa situación para imponerse en Paul Ricard.

"Creo que teníamos muy buen ritmo desde el principio, pero los neumáticos sufrieron mucho por el calor, solamente pude ir a por un adelantamiento una vez. Intentamos mantenernos al margen, estar cerca. Nunca sabes cómo va a terminar la carrera, pero el coche fue rápido", manifestó el ganador.

Y agregó: "Charles esté bien, tuvo mala suerte, yo hice mi carrera y logró aprovechar la oportunidad. Hay muchas carreras todavía en el calendario y muchos puntos en juego".

Leclerc, por su parte, expresó ofuscado tras lo ocurrido: "Si sigo cometiendo estos errores, nunca voy a ser campeón del mundo".

El podio lo completaron Lewis Hamilton y George Russell, en un domingo positivo de Mercedes, el mejor desde el inicio de esta temporada.

"Fue muy dura la carrera, la botella de agua no me funcionaba y por eso perdí mucho peso. La fiabilidad es uno de los temas en los que trabajamos y el gran mérito es del equipo, que nos permitió festejar a los dos en el podio", expresó Hamilton.

Gran Premio de Francia: 1° Max Verstappen (Red Bull), en 1h30m02s112; 2° Lewis Hamilton (Francia) a 10s587; 3° George Russell (Mercedes) a 16s495; 4° Sergio Pérez (Red Bull) a 17s310; 5° Carlos Sainz (Ferrari) a 28s872; 6° Fernando Alonso (Alpine) a 42s879; 7° Lando Norris (McLaren) a 52s026; 8° Esteban Ocon (Alpine) a 56s959; 9° Daniel Ricciardo (McLaren) a 1m00s372 y 10° Lance Stroll (Aston Martin) a 1m02s540.

Campeonato de Pilotos: Max Verstappen 233 puntos; Charles Leclerc 170; Sergio Pérez 163; Carlos Sainz 144; George Russell 143; Lewis Hamilton 127; Lando Norris 70; Esteban Ocon 56; Valtteri Bottas 46; Fernando Alonso 37; Kevin Magnussen 22 y Daniel Ricciardo 19.

Campeonato de Constructores: Red Bull 396 puntos; Ferrari 314; Mercedes 270; Alpine 93; McLaren 89; Alfa Romeo 89; Alfa Romeo 51; Haas 4; AlphaTauri 27; Aston Martin 19 y Williams 3.

Próxima fecha: del 29 al 31 de agosto, Gran Premio de Hungría, a correrse en Hungaroring.