Perotti optó por el campo en una semana que se presenta muy difícil

Desde Santa Fe. Mientras el Presidente de la Nación inicia una nueva escalada contra el campo, poniendo al gobernador Omar Perotti del lado de los productores, la Legislatura provincial reiniciará sus sesiones insistiendo con los acuerdos nacionales. En Juntos por el Cambio tres aspirantes se decidieron a “cruzar el Rubicón”.

Si falseó la verdad consciente del daño que causaría, estamos ante un acto de supina maldad; y si lo dijo por ignorancia, denotaría un estado de conmoción muy alarmante. En ambos casos, se trata de la máxima figura institucional del país quien exhibe tan peligrosas actitudes: el Presidente de la Nación Alberto Fernández, quien arrojó a los productores sojeros a la jaula de la militancia enfurecida, señalándolos como causantes del desastre económico del país por no vender soja acopiada (esperando una “brusca devaluación”) por ficticios 20 mil millones de dólares.



EL CAMPO

RECOGIÓ EL GUANTE

La respuesta del campo no se hizo esperar. La Sociedad Rural de Santa Fe le recordó al abogado Presidente que “en un país donde la Constitución Nacional garantiza el derecho a la propiedad privada y la libertad de comercio, lo dicho por Fernández es un atropello a las libertades individuales”. CONINAGRO por su lado le hizo saber que “luego de haber tributado el 70% de los recursos económicos obtenidos al gobierno, reclamamos prudencia, responsabilidad y fundamentalmente respeto a las decisiones empresariales que adopta nuestro sector”. Mientras que CRA le informó que “los productores no retienen soja ni granos, simplemente escalonan ventas a lo largo de los meses para financiar sus propios gastos a lo largo del año. Ya liquidaron toda la cosecha récord de trigo, y casi toda la de maíz. Tampoco tienen USD 20.000 millones retenidos”.

El director Ejecutivo de la Cooperativa agrícola ganadera Guillermo Lehmann, Gonzalo Turri, dedujo que “un productor sojero, liquidando el grano de soja a un dólar oficial de $129,54, descontando impuestos, derechos de exportación y flete está recibiendo menos de 49 mil pesos por tonelada”, cuyo valor FOB es de 556 dólares la tonelada.



LA POLÍTICA

TAMBIÉN REACCIONÓ

El santafesino jefe de la AFI, Agustín Rossi aseguró en el programa "Entre Mate y Mate" que "estamos en presencia de una brutal corrida cambiaria, y existe “una presión devaluatoria y el Gobierno intenta con todos sus mecanismos que eso no suceda"; mientras que el diputado radical Maximiliano Pullaro le pidió al gobernador Perotti que “abandone el silencio y defienda a los productores agropecuarios”.

Cosa que tanto Perotti como su ministro de la Producción, Daniel Costamagna hicieron al unísono. Al tiempo que Costamagna salía por Radio Colonia afirmando que “el campo no especula, invierte y produce”; el Gobernador pidió a través de Infobae “dejar de presionar siempre sobre la producción agroindustrial”. “No comparto con el presidente” dijo Perotti, y agregó que en su provincia “no se ve ninguna especulación” productiva.

Perotti estaba el viernes junto a otros gobernadores en primera fila en la Casa Rosada, cuando el Presidente arremetió contra los sojeros mientras anunciaba inversiones para infraestructura de ciencia y tecnología -que beneficiará a Rafaela y Rosario, tal como informó La Opinión-. El diario La Nación citó ayer a uno de los primeros mandatarios que la semana pasada estuvo con la ministra de Economía Silvina Batakis (Perotti estuvo el jueves): “nos dijo que no tiene un peso, que en el primer semestre se emitió casi todo lo pautado para el año, y que el déficit está en 4,5% en vez de 2,5%”.

Costamagna nos adelantó que esta semana arribarán a su cartera técnicos enviados por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Daniel Scioli, para mantener una jornada de trabajo con las gremiales empresarias industriales, preocupadas por las trabas burocráticas para adquirir los dólares que necesitan para importar esenciales insumos para producir.



REANUDA LA LEGISLATURA:

RECRUDECERÁN LOS ACUERDOS

Nada está cerrado ni mucho menos con la reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías y el gobernador Perotti. La oposición en Diputados volverá a la carga con la necesidad de que el Poder Ejecutivo envíe a la Legislatura para su consideración los acuerdos (que en realidad para ellos es uno solo, subdividido en dos) por el cobro de la deuda histórica, y la detracción de la coparticipación federal del 1,9% para AFIP.

El hecho de que el acuerdo por la deuda se encuentre en instancia de homologación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación convierte al tema en "caso cerrado" para el Poder Ejecutivo. Para los radicales en cambio “sería la homologación de un expediente de acuerdo entre partes que tiene en su poder la Corte”, pero agregan que “el Gobernador juró por una Constitución que debe cumplir”.

¿A qué se estarían refiriendo?: lo señaló el diputado Fabián Bastía en su proyecto de declaración del 30 de junio reafirmando “las atribuciones constitucionales de la Legislatura provincial, al reivindicar la potestad de intervenir en el trámite de aprobación del acuerdo que se celebre con la Nación para el cobro de la deuda por retención indebida de coparticipación” (Artículo 55° inc. 11° de la Constitución Provincial), que motivó en la última sesión de Diputados más de cuatro horas de acalorado debate.



LOS PRIMEROS EN

"CRUZAR EL RUBICÓN"

Ilustrábamos hace siete días que en Juntos por el Cambio aún nadie había cruzado el Rubicón para enfrentar al lanzado pre candidato a gobernador, Maximiliano Pullaro. Durante la semana pasada fue el diputado nacional del PRO, Federico Angelini, quien nos manifestó la firma decisión de ser precandidato a gobernador: “Estoy trabajando con equipos técnicos desde hace rato para ello”, surcó.

También Dionisio Scarpín afirmó su vocación gubernamental: “quiero ser Gobernador de la Provincia”, declaró al portal norteño Paralelo 28 el senador nacional radical. ¿Y Carolina Losada?: “será lo que tenga que ser”, inspiró en clave de silogismo Julián Galdeano (quien estaría preparando otra sorpresa política) mentor de la relevante senadora nacional, a la vez que apalanca las candidaturas de Scarpín y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, a quien difícilmente se lo vea dentro de Juntos por el Cambio.

Uno de los dos (Losada, Scarpín) competirá para la gobernación en las PASO contra Pullaro y Angelini dentro del team Juntos por el Cambio; Javkin quedaría como volante de enganche en el virtual gran frente junto al innominado/a aspirante del socialismo, cuya líder espiritual Clara García camina los territorios como si fuese a ser ella la precandidata a gobernadora.

Mientras tanto en esta capital, los líderes radicales locales Mario Barletta y José Corral se juntaron en torno de un apetitoso asado, inspirado por la “generación del 80” de Franja Morada para, a partir de coincidencias locales, avanzar en un esquema provincial, o departamental de última.



EL PERONISMO

SIN NOVEDADES

La línea interna de Omar Perotti, "Hacemos Santa Fe", viene realizando reuniones departamentales para escuchar a la militancia, e instarlos a promocionar los programas que lleva adelante el gobierno, “para que no prime el discurso negativo de la oposición”, afirman. El diputado nacional, Roberto Mirabella, y la ministra de Gobierno, Celia Arena y otros dirigentes son los encargados de motorizarlos.

Hoy en el peronismo nadie quiere hablar de candidaturas: “El horno no está para bollos, y no creemos que a la gente no le haga gracia que estemos meneando en público aspiraciones electivas”, razonaba un dirigente que no dejaba de admitir que “estamos en democracia, y por supuesto que nos preparamos para seguir gobernando, o empezar a gobernar donde no somos oficialismo, pero de puertas para adentro”, sinceraba. Definiciones en un país donde, como el rating de los programas de la televisión abierta nacional, las determinaciones son “minuto a minuto”.