Para Imperiale "el impacto fue positivo"

Sobre los eventos que se están desarrollando en Rafaela de manera importante durante este mes de julio, Silvina Imperiale, presidenta de CAPHREBAR (Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela) realizó un balance sobre el impacto que generó en el sector comercial y, en especial, el gastronómico, de la presentación del TC2000 y del Festival del Teatro, que finalizó hace unos días en la ciudad. Ante una consulta de este medio, la entrevistada manifestó que "siempre que venga gente a la ciudad es conveniente y por menos que sea el impacto de alguna manera repercute en nuestra actividad. Con respecto al Festival de Teatro, en la parte hotelera no hubo un mayor movimiento, ya que las compañías que vinieron de afuera eran pocas y no tan numerosas. Si genera mucho interés si viene gente de los pueblos vecinos, si se consume gastronomía, en la previa, en el encuentro y/o a la salida como para compartir un buen rato. Desde el sector gastronómico, la fiesta del teatro tuvo un buen impacto y el TC2000, que no es como el TC, también genera curiosidad y ganas entre los fierreros. En la ciudad se trabajó bien durante el fin de semana, donde viernes y sábado prácticamente tuvimos ocupación plena, renovando las expectativas para la próxima semana con la llegada del Top Race. Esta Semana de Velocidad trae mucha gente a la ciudad y genera mucho entusiasmo. Hasta el tiempo acompañó, ya que se vivieron dos jornadas muy agradables y los negocios pudieron trabajar un poco más de lo normal".

Al mismo tiempo, Imperiale también mostró su preocupación por la realidad del rubro y su disconformidad con los datos arrojados durante la semana por el IPEC en relación al turismo en nuestra ciudad, afirmando que "si bien en estos días se conoció el informe del IPEC con respecto al grado de ocupación y que a la ciudad habían arribado 2.700 turistas durante el mes de abril, hay que decir que es una cifra muy alarmante para nuestro sector. Esto significa un promedio de 85 turistas por día, y dividido en los 10 hoteles de la ciudad nos da un promedio de 8 turistas por hotel, lo cuál genera que la actividad no rinda y más teniendo en cuenta esta crisis profunda que está atravesando el país. Y sostener la teoría de que hay un incremento de un 320% de la ocupación hotelera no es una cifra seria. Por eso desde el sector manifestamos nuestra preocupación por la situación actual y porque estamos muy lejos de poder alcanzar el nivel de ocupación previo a la pandemia".