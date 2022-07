Goleada histórica de Ben Hur

Ben Hur goleó 11-1 a Argentino de Vila, en uno de los juegos que ayer le dieron continuidad a la quinta fecha del Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y se ‘anotó’ una de las goleadas históricas en el principal certamen liguista.

En 16 minutos la BH, que es el único líder que tiene el certamen, ya ganaba 4 a 0 y el primer tiempo terminó 8-1.



Todos los partidos de la fecha:



AYER: Dep. Libertad 1 (21m ST Alfio Lehman) vs Talleres (MJ) 1 (45m ST Garnero), Peñarol 4 (15m PT Nicolás Peralta, 39m PT Gino Alessio, 46m PT Cristian Acuña y 38m ST Juan Weissen) vs Florida 1 (17m PT Facundo Vocos), Ben Hur 11 (1m PT Diego López, 6m PT Martín Alemandi, 15m PT Ezequiel Kinderknecht, 16m PT Facundo Mustafá, 21m PT Luciano Pogonza, 29m PT, 36m PT de penal y 43m PT Agustín Bianciotti, 6m ST y 24m ST Tomás Belinde, 38m ST Juan Bessone) vs Arg. de Vila 1 (41m PT Gonzalo Manelli), Dep. Ramona 0 vs 9 de Julio 4 (17m PT Agustín Tosetto, 30m PT y 27m ST Ibáñez, 4m ST Wilson Ruíz Díaz), Ferrocarril del Estado 3 (43m PT penal y 6m ST Yoel Holmann, 44m ST penal Federico Malano) vs Dep. Tacural 0.



Postergado: Sportivo Norte vs Argentino Quilmes.



Adelantos: Bochazo 1 – Atlético de Rafaela 3, Atlético (MJ) 1 – Brown 2, Dep. Aldao 0 – Unión 3.



LAS POSICIONES: Ben Hur 13, puntos; Brown San Vicente 10; Peñarol 10; Deportivo Ramona 9; Deportivo Tacural 9; Atlético de Rafaela; Ferrocarril del Estado 8; Argentino Quilmes 8; Dep. Libertad 8; Dep. Aldao 7; Sportivo Norte 7; 9 de Julio 7; Unión de Sunchales 4; Bochazo 4; Atlético de María Juana 3; Florida de Clucellas 2; Argentino de Vila 1; Talleres de María Juana 1.



Próxima fecha (6º): Aldao vs Bochazo, Unión vs Atlético (MJ), Brown vs Ferro, Tacural vs Ramona, 9 de Julio vs Sportivo Norte, Quilmes vs Ben Hur, Arg. Vila vs Peñarol, Florida vs Dep. Libertad, Talleres (MJ) vs Atlético de Rafaela.



PRIMERA B



Ayer se disputó la fecha 6 del Clausura, con los siguientes finales:



ZONA NORTE: Tiro Federal 0 vs Moreno 1 (35m PT Yerson Condori), Ind. San Cristóbal 3 (20m PT Marcos Avendaño, 15m ST Ezequiel Mercado y 45m ST Maximiliano Pérez) vs San Isidro 1 (40m PT Eduardo Ruíz Díaz), Ind. Ataliva 0 vs Sp. Roca 1 (20m ST Marcos Tello), Arg. de Humberto 3 (17m PT Tomás Montini, 45m PT Emiliano Oliva y 33m ST Alejandro Mendoza) vs Belgrano 1 (20m ST penal Gianluca Giacobonne).



ZONA SUR: Dep. Josefina 1 (33m PT Gazzola) vs San Martín 2 (3m ST y 19m ST Kevin Salzgeber), Dep. Susana 3 (30m PT Julian Vera, 43m PT Lucas Bustamante y 35m ST Augusto Jaime) vs Libertad EC 3 (12m PT Máximo Imhoff, 40m PT Diego Piedrabuena y 45m ST Facundo Acosta), La Hidráulica 1 (10m PT Alejandro Pérez) vs Def. de Frontera 0, Atl. Esmeralda 3 (6m ST Félix Fraschina, 19m ST Nahuel Giménez y 39m ST Alexandro Boasso) vs Sp. Santa Clara 0.



LAS POSICIONES: ZONA NORTE: Sp. Roca 13, puntos; Humberto 11; Ind. San Cristóbal 10; Belgrano 9; Bella Italia 8; Moreno 6; Ind. Ataliva 5; Tiro Federal 2; San Isidro 1. ZONA SUR: La Hidráulica 18, puntos; Atl. Esmeralda 15; Sp. Santa Clara 10; Josefina 9; San Martín 9; Susana 8; Juv. Unida 5; Libertad EC 4; Zenón Pereyra 1; Def. de Frontera 1.



PRÓXIMA FECHA (7º): ZONA NORTE: Sp. Roca vs Humberto, San Isidro vs Ind. Ataliva, Ind. San Cristóbal vs Moreno, Bella Italia vs Tiro Federal. Libre: Belgrano. ZONA SUR: Sp, Santa Clara vs Zenón Pereyra, Def. de Frontera vs Atl. Esmeralda, Libertad EC vs Dep. Josefina, San Martín vs Dep. Susana, Juv. Unida vs Dep. Josefina.