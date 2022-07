Sportivo ganó en Tostado y ahora se medirá con Atlético de Rafaela

Lo que no pudo ninguno de los equipos rafaelinos en las cuatro ediciones anteriores de la Copa Santa Fe de fútbol masculino lo logró Sportivo Norte. El Negro jugará en la tercera fase ante Atlético de Rafaela. Primero será en Barranquitas, entre el 5 y 7 de agosto, y la revancha en el Monumental de Alberdi, entre el 12 y 14 de agosto.

Ayer, en el encuentro revancha, los dirigidos por Marcelo Varela derrotaron a domicilio a Atlético Tostado 2-1 y de esta forma, tras el 0 a 0 de la ida, lograron avanzar en el certamen provincial, se llevaron el premio económico de $200.000 pesos y ahora irán por la ‘Crema’, que espera para su debut.



Las emociones en la tarde de ayer llegaron en el complemento. Luego de un primer tiempo muy parejo, donde ninguno arriesgó demasiado, el elenco rafaelino llegó a fondo en el arranque mismo de los segundos 45 y no perdonó. Marcos Quiroga fue el autor del tanto. El local respondió rápidamente y a los 6 minutos encontró el empate por intermedio de Gonzalo Algarbe, pero a los 27 apareció nuevamente Quiroga, para de penal, poner el 2 a 1.

Para sostener la victoria fue clave la intervención de Emanuel Viotti, conteniendo un penal al propio Algarbe.

De esta forma, Sportivo Norte logra seguir en carrera en la Copa Santa Fe. En la primera fase había dejado en el camino a Ferrocarril del Estado y ahora eliminó a Atlético Tostado. En la próxima instancia irá por el equipo albiceleste.



TAMBIÉN GANÓ EL CHUPA, QUE

SERÁ RIVAL DE 9 DE JULIO



Atlético María Juana hizo valer su localía y sacó adelante un encuentro que en la previa se presentaba mucho más complicado. En el encuentro revancha derrotó 3-1 a Colonia Belgrano (1-1 la ida) y se metió en la tercera fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, donde se medirá ante 9 de Julio de nuestra ciudad.

En el estadio ‘Néstor Suppo’, el Chupa se impuso con goles de Carlos Spósito (7m PT de penal y 31m PT) y Rafael Martínez (35m ST). El empate transitorio para el conjunto de la Liga Galvense lo anotó Ariel Albil (18m PT).

Con este triunfo, Atlético María Juana se quedó con el premio de los $200.00 pesos y el pasaje a la próxima instancia, donde enfrentará al ‘León’ rafaelino en juegos de ida y vuelta a disputarse entre el 5 al 7 y el 12 al 14 de agosto.

El vencedor del próximo cruce irá en octavos con el ganador de Ben Hur vs Huracán La Criolla; mientras que el 'gran clásico' rafaelino entre Atlético y 9 de Julio se podría dar recién en semifinales, siempre y cuando ambos sorteen las instancias previas.



BEN HUR YA TIENE RIVAL



La BH estará debutando en la Copa Santa Fe de fútbol 2022 en la tercera fase, instancia en la cual enfrentará a Huracán La Criolla que viene de eliminar a Polideportivo Llambi Campbell tras golearlo por 5 a 0 (global 6-2).

Dichos cruces entre Ben Hur y Huracán serán entre el 5 al 7 de agosto y la revancha entre el 12 al 14 de agosto. El vencedor se enfrentará en octavos de final con el ganador del cruce entre 9 de Julio y Atlético María Juana.

Los dos conjuntos de Sunchales también ya conocen a sus rivales de la tercera fase.

Unión, bicampeón del certamen provincial, se medirá con San Martín de Progreso (eliminó a Juventud Unida de Humboldt). El que avance a la siguiente instancia se deberá ver las caras con Unión de Santa Fe.

Por su parte, el Deportivo Libertad se enfrentará con La Salle de Santa Fe (eliminó a El Quillá). El ganador enfrentará a Colón de Santa Fe.