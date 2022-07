Camino a Salta, robaron en el colectivo de Unión de Sunchales

En Unión de Sunchales no se viven días sencillos. Luego de una semana con la renuncia de su entrenador, Walter Grazziorsi, no aceptada por la dirigencia y toda la carga que trajo acarreado la situación extra-deportiva, el plantel sufrió un nuevo ‘revés’.

Ayer, mientra se trasladaba rumbo a Salta, donde mañana a las 22 enfrentará a Central Norte por el Federal A, le robaron indumentaria deportiva y pelotas.

El lamentable hecho ocurrió en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, donde los ladrones rompieron las bauleras del micro de Unión y se llevaron las pertenencias.

En las redes sociales del elenco de Sunchales se informó:

A las 5:15 AM, en la rotonda de La Banda (Santiago del Estero) nos rompieron la baulera del colectivo y nos robaron toda la ropa del plantel profesional, (pecheras, medias, pantalones y dos juegos de camisetas), también un bolso con 15 pelotas Penalty.

Más allá de lo sucedido llegamos a Salta y el plantel se encuentra en perfectas condiciones. Agradecemos los mensajes de preocupación de todos los hinchas del Bicho.