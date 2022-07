Facundo Ardusso pudo hacer realidad el sueño de su primera victoria en Rafaela

por Víctor Hugo Fux



La sensación de haber presenciado la mejor carrera de los últimos años en el autódromo "Ciudad de Rafaela" terminó siendo una opinión compartida por los aficionados que fueron testigos del apasionante espectáculo que ofreció ayer el TC2000 en el cierre del primero de los capítulos de la "Semana de la Velocidad".

Con los resultados a la vista y con el diario del lunes, como se dice vulgarmente, debe señalar que la utilización del óvalo con dos chicanas fue un gran acierto de la categoría.

El sprint realizado el sábado fue algo más que interesante aperitivo. Apenas una decena de vueltas resultaron suficientes como para anticipar que lo mejor estaba por venir en un escenario donde los sobrepasos estarían a la orden del día en una final pactada a 30 minutos de duración más una vuelta.

El antecedente más cercano generaba algo de temor por la vida útil que podrían tener los neumáticos, pero finalmente se puso de manifiesto el notable trabajo realizado por los técnicos de Pirelli, que le entregaron un compuesto totalmente confiable a los equipos.

Ese factor también colaboró a la hora de mantener un ritmo vertiginoso desde que se inició la exigencia y hasta que se agitó el banderazo cuadriculado sobre la trompa del Fluence que llevó al triunfo Facundo Ardusso.

No fue una carrera más para el "Flaco", que deseaba ganar en Rafaela más que en cualquier otro lugar, como lo reconoció en la previa y lo ratificó durante la posterior conferencia, ya con la victoria consumada.

No fue una tarea sencilla para el piloto oriundo de Las Parejas, que era uno de los tantos postulantes a quedarse con el premio mayor. Como también lo eran otros que fueron protagonistas y que en diferentes pasajes de alternaron en el liderazgo.

El juvenil Ignacio Montenegro (Fluence) estuvo marcando el camino durante la mayor parte de una carrera en la que se sucedieron las emociones. También encabezó el grupo Agustín Canapino (Cruze), uno de los aspirantes a la victoria que terminó abandonando por un recurrente problema de temperatura en un fin de semana para el olvido. Algo similar ocurrió con Matías Milla (Fluence), que perdió rendimiento y terminó quinto.

Otro que pudo haber ganador es Julián Santero (Toyota), quien finalmente lo escoltó al ganador, tras prevalecer en un duelo apretadísimo en la última vuelta sobre el juvenil Montenegro, quien concluyó tercero en una competencia en la que demostró su enorme potencial.

Después, sin chances de victoria, pero sumando buenos puntos, arribó Leonel Pernía (Fluence), que se afianzó en el liderazgo del certamen, al que había accedido el sábado con su halago en el sprint.

Del resto, merece destacarse Matías Cravero (Fluence), quien luego de partir desde los boxes por una penalización, recuperó hasta la octava posición, con el récord de vuelta incluido.

En resumen, el TC2000, en su regreso al veloz escenario rafaelino, luego de un paréntesis de cuatro años, dejó en claro que goza de buena salud y que sigue con paso firme en su ilusión de recuperar el protagonismo que supo alcanzar en su época de mayor esplendor.

El trabajo que vienen llevando adelante los hermanos Levy, nuevos propietarios desde el inicio de esta temporada, ya dejó algunas señales positivas. Y si bien contribuyó de manera relevante en esta oportunidad el hecho de correr en uno de los circuitos que mejor se adapta a las características de sus máquinas, debe aceptarse también que el nuevo camino que empezaron a transitar es el más adecuado.

Alejandro Levy no pudo disimular su satisfacción por el espectáculo que brindó la categoría. Y así se lo hizo saber a La Opinión cuando fue consultado sobre una futura visita, al reconocer que no van a tener que esperarnos otros cuatro años.

Carrera final (30 minutos + 1 vuelta): 1° Facundo Ardusso (Civic), en 32m16s990, a un promedio de 199,285 Km/h; 2° Julián Santero (Corolla) a 1s672; 3° Ignacio Montenegro (Fluence) a 1s923; 4° Leonel Pernía (Fluence) a 4s071; 5° Matías Milla (Fluence) a 4s327; 6° Bernardo Llaver (Cruze) a 13s022; 7° Franco Vivian (C4 Lounge) a 14s828; 8° Matías Cravero (Civic) a 16s742; 9° Exequiel Bastidas (Cronos) a 29s891 y 10° Gonzalo Reilly (Cronos) a 31s866.

Campeonato: Leonel Pernía 175 puntos; Bernardo Llaver y Julián Santero 168; Agustín Canapino 138; Facundo Ardusso 123; Matías Milla 118; Ignacio Montenegro 108; Jorge Barrio 105; Fabián Yannantuoni 72 y Franco Vivian 69.



EN LA FÓRMULA

Tiago Pernía se impuso en un final de bandera verde en la carrera que disputó la Fórmula Nacional, liderando el triplete del Gabriel Werner Competición.

Final (14 vueltas): 1° Tiago Pernía, en 19m39s669; 2° Emiliano Stang a 11 milésimas; 3° Thomas Pozner a 5s067; 4° Leandro González a 5s886; 5° Nicolás Suárez a 6s242; 6° Juan Pablo Traverso a 10s787; 7° Facundo Gutiérrez a 17s683; 8° Santiago Chiarello a 19s559 y 9° Andrés Brion a 38s502.