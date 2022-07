Cruces entre oficialismo y oposición por la crisis

Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical contestaron ayer el comunicado difundido por el bloque del Frente de Todos, en el cual denunciaron un plan de desestabilización y le pidieron responsabilidad a la oposición. El presidente del bloque radical, Mario Negri, sostuvo en Twitter que "la desestabilización del Gobierno la infringe el Frente de Todos desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI". "También desestabilizan cuando avanzan con proyectos sin aval del Ejecutivo y empujan al país al abismo. Están en default político", agregó el cordobés, al hacer alusión a proyectos como el del Salario Básico Universal y la creación de un fondo para pagarle al FMI en base a la repatriación de capitales fugados al exterior.

La vicepresidenta del bloque, Karina Banfi, se quejó de la "victimización" del oficialismo, y sostuvo que no hay "nada más desestabilizador que las internas que fogonean" sectores del propio Frente de Todos. "Ante tanta incertidumbre y caos la única idea es la victimización. Nada más desestabilizador que las internas que entre ustedes fogonean. Pónganse a gobernar y traigan al Congreso un plan de medidas para estabilizar la economía. Lleven tranquilidad, por favor", exigió.

Bajo la misma línea argumental, el diputado formoseño Ricardo Buryaile culpó al Frente de Todos de la desestabilización del propio Gobierno. "(Juan) Grabois, (Aldo) Rico y quiénes desestabilizan al Presidente a diario, provienen de su propio espacio. Dejen de buscar culpables afuera y llámense a la reflexión. Por una vez en la historia, háganse cargo del desastre que generaron", espetó el ex ministro de Agroindustria de Cambiemos, que acompañó su tuit con el hashtag #PeorGobiernoDeLaHistoria.

También Fernando Carbajal reivindicó el rol "responsable y mesurado" de la oposición en el actual contexto de crisis, y en cambio aseguró que es en el Frente de Todos donde algunos grupos lo ven al presidente Alberto Fernández "como un enemigo al que quieren destruir".

"La crisis económica es también política. El Presidente cada día que pasa renuncia más a ejercer su poder. En la oposición encuentra responsabilidad y mesura. En su frente de todos encuentra personas que lo ven como un enemigo al que quieren destruir", remarcó.

Más temprano, la bancada oficialista liderada por Germán Martínez había emitido un comunicado en el cual denunciaban una "acción sistemática de desestabilización política y económica" que se manifestó la semana pasada en una "brutal corrida cambiaria". Los legisladores oficialistas dijeron que hay "acciones golpistas" y reclamaron "responsabilidad institucional de la oposición política".

Entre los hechos que enumeraron los legisladores del Frente de Todos se incluye: "una brutal corrida cambiaria que pretende una devaluación abrupta de la moneda nacional. Pedido de juicio político a nuestro Presidente de la Nación. Amenazas hacia nuestra vicepresidenta de la Nación. Acciones violentas contra el Instituto Patria. Ex militares convocando a las Fuerzas Armadas. Dirigentes políticos y operadores mediáticos planteando el adelantamiento de las elecciones".

"Los hechos son muy claros. Hay una acción sistemática de desestabilización política y económica. Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional de la oposición política. El contexto requiere claras y explícitas manifestaciones públicas", concluía el texto, en un pedido de cooperación a la oposición en el marco de la debilidad en la que el Gobierno se encuentra para enfrentar a solas la crisis. (NA)