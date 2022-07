Bottero: "El Concejo ha sido muy claro y no vamos a dar cheques abiertos”

A una semana del fin del receso legislativo (el próximo lunes se reinicia el funcionamiento de las Comisiones), Germán Bottero fue entrevistado en el programa Arena Política de Radio Rafaela y adelantó algunos temas que estarán en la agenda del Cuerpo en segundo semestre.Ante la crisis inflacionaria que enfrenta el país y los obstáculos que tiene el Municipio para comprar y contratar, el titular del Concejo reconoció que "hoy, nadie está vendiendo, todo tiene precios abiertos (se cobran el valor que tiene el producto al momento de efectuar el pago) y hay licitaciones que se declaran desiertas. Seguramente, esta crisis que tenemos en el país ya está impactando en el funcionamiento diario de la Municipalidad así que ahí tenemos un tema que charlar porque el Concejo ha sido muy claro y no vamos a dar cheques abiertos como fue en la pandemia por salud o por el tema seguridad en su momento, para obviar todos los plazos administrativos, pero si hay algún insumo o productos que es urgente tener y no se están consiguiendo precios o en los tiempos que la Municipalidad necesita comprar lo analizaremos uno por uno y trataremos de dar respuesta”.INTERNASIN DAÑOSDespués la charla derivó al panorama electoral para el próximo año y Bottero apuntó que todo indica que en febrero será la presentación de listas para cargos provinciales y locales y en ese marco “desde el bloque Juntos por el Cambio en el Concejo (radicales más Ceferino Mondino, del PRO) tenemos charlas sobre lo que viene. También tenemos conversaciones con otros actores fuera de este grupo como Lisandro Mársico (PDP-Frente Progresista) y otros sectores que no están en el Concejo como Hugo Menossi, otros referentes del PRO y otros que han tenido participación en las elecciones pasadas como Delvis Bodoira. Diría que iniciamos charlas con todos, o casi todos, y el mensaje sin fisuras es que todos tienen derecho a participar, a armar su lista con candidatos a Concejales e Intendente, pero que confluyamos en un mismo espacio. Esta es la síntesis de lo que proponemos y lo que se debe entenderse si todos queremos un modelo de ciudad distinta ante un proyecto del Justicialismo que está agotado y es necesario un cambio”Y en ese punto fue contundente: “lo que necesitamos es una interna que no haga daño hacia adentro para que después aparezcan todos los votos que están en el espacio. Debemos procurar una interna que nos potencie para sumar todo. Imagino un escenario de internas más abiertas en precandidatos a Concejales y no tanto para Intendente, pero se necesita el compromiso, salga como salga, de que todos acompañemos entre las PASO y las Generales”TRÁNSITO“Está la idea del Ejecutivo de declarar una emergencia en tránsito y vamos a ver cuando tengamos el proyecto qué es lo que se plantea. Ya hemos conversado algo con el Secretario de Gobierno (Jorge Muriel) y prima facie me parece acertado”, adelantó el radicalPREDIO DELA FLOR“Como Presidente del Concejo, con el aval del resto de los concejales, he firmado un acuerdo, un compromiso para una cesión con el Gobernador Perotti, el Presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, y el Intendente Castellano para un Centro Cívico para construir los nuevos Tribunales de la ciudad, el Concejo Municipal y otras dependencias provinciales y municipales. Esto fue en marzo y desde ese momento hasta ahora no pasó nada a partir de que el Concejo, para donar el predio más valioso que tiene la Municipalidad a la Provincia, pidió que, por lo menos, nos traigan el proyecto de qué es lo que van a hacer. El Concejo no va a avanzar ni le vamos a regalar el Predio a la Provincia hasta que no tengamos precisiones más allá de quién sea el Gobernador. Y en esto hay que recordar que Hermes Binner y Perotti siendo Intendente le puso un precio y no se concreto”, sostuvo enfático Bottero.