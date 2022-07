Cerúndolo cayó en semis

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El tenista argentino Francisco Cerúndolo no pudo ayer frente al italiano Lorenzo Musetti en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, Alemania, y despidió de la competencia tras caer en sets corridos por 6-3 y 7-6 (7-3).

El bonaerense de 23 años, que alcanzó el puesto 30 del ranking mundial durante esta semana, no pudo estirar su gran presente y perdió la chance de acceder a la gran final.

Cerúndolo tuvo un comienzo complicado ante Musetti, que desplegó un buen nivel y llegó a estar 5-0 arriba en el primer game, en el cual el argentino mostró una mejoría y logró maquillar el resultado que finalizó en 6-3 a favor del italiano.

Ya en el segundo juego, lo del bonaerense fue mejor: logró desplegar el nivel que lo llevó a esta instancia y dio pelea hasta el final, aunque el nacido en Italia fue más efectivo en el cierre y se terminó llevando el triunfo que lo depositó en la final de Hamburgo.

De esta manera, Musetti enfrentará al español Carlos Alcaraz, quien le ganó en la otra semifinal al el eslovaco Alex Molcan por 7-6 (7-2) y 6-1.

Por su parte, Cerúndolo, pese a no obtener el triunfo, cerró una buena competencia ya que se destacó su triunfo sobre Andrey Rublev, octavo mejor tenista del mundo, en octavos de final del torneo de Hamburgo.