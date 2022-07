Merece, pero pierde y no logra despegar del fondo de la tabla

Los más optimistas dirán que Atlético mereció algo más y el volverse con las manos vacías de su visita a Chacarita fue totalmente injusto. Lo cierto es que la ‘Crema’ fue superada por el ‘Funebrero’, sigue sin ganar de visitante en lo que va de la temporada 2022 y no logra despegar del fondo de la tabla de posiciones.

Ayer, por la fecha 25 de la Primera Nacional, perdió 3-1 en su presentación en San Martín.

El local fue efectivo y aprovechó al máximo las que tuvo. Así, y a pesar que el conjunto rafaelino tuvo un buen arranque, encontró la apertura del marcador a los 9 de la primera parte.

Antes de llegar a los 10 minutos el local ya abrió el marcador. Un cambio de frente a las espaldas de Jonás Aguirre, y Leonardo Godoy no perdonó. El delantero recibió solo y definió abajo, cruzado al palo más lejano de Julio Salvá.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán buscaron el empate, que no llegó, pero también dejaron espacios en el fondo y Chaca también tuvo las suyas.

En el complemento, y a pesar de la buena imagen con la cual la Crema se había ido al descanso, el partido se volvió a poner cuesta arriba con el 2-0 de Chacarita. Que lo sentenció un rato después con el 3-0 anotado por Ignacio Russo.

Atlético, que no bajó los brazos y siguió intentando por las bandas, pudo encontrar el descuento por intermedio de Gonzalo Lencina.

La sensación del final, tras una nueva derrota, vuelve a ser la de las últimas presentaciones. Un Atlético protagonista, con la falta de puntería que no ayudó (tres tiros en los palos) y una efectividad en el rival que le permitió pegar en los momentos justos. Los números siguen siendo preocupantes y fecha tras fecha, alarmantes.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



CHACARITA JUNIORS: Federico Losas; Tobías Fernández , Alejandro Manchot, Abel Masuero, Lautaro Formica; Ricardo Blanco, Luciano Perdomo, Ignacio Figueroa, Enzo Hoyos; Ignacio Russo y Leonardo Godoy. Suplentes: Gastón Brambatti, Juan Alvacete, Ronaldo Peña, Mariano Del Col. DT: Pablo Centrone.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Mauro Osores, Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Alex Luna, Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Fabricio Fontanini, Mateo Castellano, Emiliano Romero, Ayrton Portillo. DT: Ezequiel Medrán.



Gol en el primer tiempo: 9m Leonardo Godoy (C).

Goles en el segundo tiempo: 10m Leonardo Godoy (C), 20m Ignacio Russo (C) y 28m Gonzalo Lencina (AR).



Incidencia: Expulsado a los 25m ST Gastón Brambetti, suplente, de Chacarita.



Cambios: ST 4m Saúl Nelle x Figueroa (CH), 11m Nicolás Aguirre y Franco Faría x Luna y Borgnino (AR), 30m José Méndez y Agustín Piñeyro x Perdomo y Hoyos, 33m Mauro Albertengo y Agustín Bravo x Galetto y Aguirre (AR), 34m N Maidana y Tomás Berra x Russo y Fernández (CH).



Amarillas: Luciano Perdomo, Ignacio Figueroa, Tobías Fernández, Abel Masuero y Federico Losas (C); Agustín Bravo (AR).



Estadio: Chacarita Juniors

Árbitro: Lucas Comesaña.

Asistentes: Ramiro Cabrera y Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.