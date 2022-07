El jueves en Alberdi y fecha libre

En la jornada de ayer se cerró la fecha 25 de la Primera Nacional, donde Atlético de Rafaela visitó a Chacarita y cayó 3-1 y de visitante, en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional sigue sin poder ganar. Ahora son 16 los juegos sin sumar de a tres en terreno ajeno.

Tras el cotejo en San Martín, el conjunto albiceleste regresó a nuestra ciudad y desde hoy ya empezará a pensar en lo que viene: Guillermo Brown de Puerto Madryn. Dicho juego, por la fecha 26, se disputará el próximo jueves 28 de julio a las 18.35 hs, televisado por TyC Sports.

Posteriormente, los dirigidos por Ezequiel Medrán, tendrán fecha libre y en la 28 estarán visitando al último de la tabla, Santamarina de Tandil.



La fecha 26 se jugará de la siguiente manera: Martes 26/07: 21.10hs (tv) Estudiantes BA vs Brown (A). Miércoles 27/07: 15.00hs Temperley vs Alvarado, Flandria vs Almagro, Gimnasia (J) vs Nueva Chicago, Villa Dálmine vs Quilmes, Riestra vs Ferro, 15.05 (tv) Gimnasia (Mza) vs Instituto, 15.30hs San Telmo vs Agropecuario, 19.00hs Güemes (SdE) vs Mitre (SdE), Alte. Brown vs Dep. Maipú, 19.30hs (tv) Atlanta vs Def. de Belgrano, 20.05 (tv) All Boys vs Sacachispas, 20.30hs Santamarina vs Chacarita, 21.00hs Chaco For Ever vs Tristán Suárez, 21.35hs (tv) Belgrano vs Ind. Rivadavia. Jueves 28/07: 15.35hs San Martín (SJ) vs San Martín (T), 18.35hs (tv) Atlético de Rafaela vs Brown Puerto Madryn, 21.35hs (tv) Dep. Morón vs Estudiantes RC.