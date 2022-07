Irrumpieron violentamente, y armados en una vivienda

Un grupo de tres personas encapuchadas y armadas ingresó de forma violenta a una vivienda particular ubicada en la localidad de Humberto Primo, más precisamente en calle Neuquén.

De acuerdo a información recabada por La Opinión de fuentes calificadas, luego de ingresar a la morada, uno de los forajidos preguntó por un hombre llamado "Roberto", recibiendo como respuesta que en esa propiedad no vivía ninguna persona con ese nombre.

Según se supo uno de los malvivientes habría apuntado a la cabeza a una de las víctimas de este hecho, aunque luego de recibir la respuesta mencionada anteriormente, se retiraron del lugar minutos después, no sin antes llevarse un teléfono celular propiedad de la víctima.



RECUPERAN

CAMIONETA

En la madrugada de ayer, efectivos de la Comisaría Seccional 3a. de Sunchales, tras efectuar recorridas en busca de una camioneta denunciada como sustraída desde una vivienda situada en calle Urquiza, al hacer paso por Ruta

Nacional N° 34 a la altura del kilómetro 252 aproximadamente, lograron hallarla.

El rodado estaba en estado de abandono, siendo esta marca Volkswagen modelo Saveiro, tipo pick-up de color rojo.

En consecuencia procedieron al secuestro y traslado de la misma a sede policial, para luego ser restituida a su legítimo propietario, un hombre de 37 años, afincado en la vecina ciudad.



APREHENSIÓN Y

RECUPERO DE LO ROBADO

En horas de la madrugada del viernes, personal de la Comisaría Seccional N° 13 fue alertado por un hecho contra la propiedad en el que habían sustraído una ventana, una pava eléctrica, rollos de cables, un taladro y una bomba centrífuga.

Un testigo aportó el lugar en el que se encontraba lo robado y el propietario recuperó sus bienes.

Finalmente los agentes pudieron aprehender al autor, que había regresado a la construcción en la que había escondido lo que sustrajo. Finalizados los trámites de rigor, recuperó su libertad.