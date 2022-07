El comercio y los servicios, nuevamente navegando en una gran incertidumbre

En el mes de julio, el equipo del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Comisión de Comercio & Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región llevaron adelante una nueva edición del Observatorio Comercial y de Servicios, para medir el desempeño del sector durante el primer semestre de 2022, y ponderar las expectativas futuras.

El pasado lunes 11 se habían dado a conocer los resultados preliminares, correspondientes a las primeras empresas encuestadas; y una semana después se generó un reporte ampliado, con una muestra aleatoria de 83 comercios de diferentes rubros, dedicados 2 al comercio mayorista, 69 al minorista y 12 a ambas actividades. De esta manera, quedaron representados 18 barrios de la ciudad.



VOLUMEN DE VENTAS

De acuerdo con los datos obtenidos en el relevamiento, y considerando los efectos de la inflación, solo el 39,76% de las empresas afirmó haber vendido más que en el primer semestre de 2021. Un 18,07% indicó que no registró variaciones y el 42,17% restante que vendió menos. En otras palabras, el 60% de las empresas no pudo mejorar su desempeño en la comparación interanual. El mismo dato, en la medición del último trimestre de 2021, rondaba el 33%.

Cabe señalar que casi el 40% de los comercios que respondieron la encuesta corresponden al rubro de indumentaria. En ese grupo en particular, el 39,39% afirmó haber vendido más, el 18,18% y el 42,42% menos; siguiendo la tendencia global.



FLOJO DÍA

DEL PADRE

Por otro lado, puntualmente en lo que respecta a las ventas por el Día del Padre, y siguiendo las tendencias observadas en otros puntos del país, las expectativas de los comerciantes no se cumplieron. En efecto, un 75,91% afirmó que vendió lo mismo o menos que el año pasado, mientras que solo el 24,09% vendió más.

En cuanto al impacto del Hot Sale (evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que tuvo lugar el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio), casi el 17% de los encuestados aprovechó el contexto para realizar acciones digitales especiales. De ellas, el 43% tuvo un movimiento normal, y el 50% calificó sus ventas como buenas o muy buenas.



EXPECTATIVAS

Sobre las proyecciones de ventas para el tercer trimestre del 2022, se puede evidenciar el impacto de los más recientes desajustes sufridos por la economía argentina (especialmente, en relación a la inestabilidad del mercado de cambios; las dificultades para importar y la consecuente falta de materias primas, insumos y productos en general; la escasez de combustible y la alta inflación) sobre las expectativas de los empresarios: casi la mitad (el 44,58%) cree que venderá en igual o en menor medida que en 2021.

Siguiendo el planteo realizado por Guillermo Oliveto en el diario La Nación, es posible comprender que, aunque las ventas aún no hayan “colapsado”, las empresas -y el consumidor- ven hacia el futuro con pesimismo.

Por un lado, es habitual que, en ciclos inflacionarios, las personas tiendan a consumir “aquí y ahora”, previendo que más adelante los productos costarán más, o no se podrán conseguir. A este fenómeno, se suma el impacto de la era post COVID, en la que la gente atiende más a sus deseos, en modo “no me importa nada”.

Sin embargo, a pesar de que -a nivel nacional- los indicadores del primer semestre fueron relativamente positivos, especialmente en rubros como los del turismo interno y los espectáculos, la macroeconomía preocupa seriamente al entramado productivo, y daña severamente las expectativas a futuro.



CANALES DIGITALES

A partir de esta edición del Observatorio, se comenzó a medir en profundidad el impacto de las ventas por canales digitales.

Al respecto, se constató que el 43,37% de los comercios vende sus productos online. De ese grupo, el 58,33% conoce el porcentaje que representa sobre el total de la facturación, el cual se ubica -en promedio- en el 24,95%.



MEDIOS DE PAGO

Dentro de los medios de pago más elegidos por los clientes se destaca el contado, con un 35,84%, aunque su participación disminuyó respecto de la última medición de 2021, que había sido del 45,47%.

Lo siguen tarjetas de crédito y débito, con el 31,88% (30,22% en la medición anterior); Billetera Santa Fe, con el 13,52% (12,33% en la medición anterior); y crédito personal, con el 10,00% (7,80% en la medición anterior). Más abajo se ubican los cheques (4,65%) y otras modalidades (4,11%).