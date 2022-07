Incertidumbre política y económica, la preocupación de empresarios

Por Alberto Tardugno



Una economía que empeorará a un ritmo acelerado; niveles de rentabilidad que se derrumbarán; ventas que no crecerán e inversiones frenadas es el crudo panorama que observan los principales empresarios del país para los próximos 12 meses.

Para los hombres de negocios la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía no parece haber servido como impulso para mejorar la percepción sobre el futuro inmediato de la economía local.

Tampoco han servido hasta ahora los pocos anuncios hechos por el Gobierno para intentar calmar la crisis que se deriva de la disparada del dólar y de la inflación; el cierre de las importaciones; el freno de la producción y el creciente malestar social.

Por eso entienden que la altísima volatilidad en el mercado cambiario y la elevada inflación generan una enorme incertidumbre sobre el futuro a corto y mediano plazo. Advierten que el descalabro económico podría resentir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se muestran profundamente preocupados por la intensidad en las peleas políticas y las dificultades que tuvo la nueva Ministra de Economía para armar su equipo.

En este sentido, le reclaman a la reemplazante de Martín Guzmán precisiones sobre cómo habrá de cumplir sus promesas tanto de mayor mesura en los gastos públicos como en relación a los compromisos asumidos con el FMI. Y piden que las medidas que se vayan a anunciar tengan un fuerte apoyo explícito tanto de todo el arco de la coalición gobernante, como de los principales partidos con representación parlamentaria.

De hecho, las conclusiones de un relevamiento realizado entre 412 empresarios de primer nivel, dueños; CEOs y altos ejecutivos dan cuenta del nivel de preocupación e incertidumbre que sobrevuela al mundo corporativo local.

Se trata del Índice de Confianza Empresaria, la encuesta trimestral que la organización de recursos humanos Vistage realiza desde el 2006 entre los empresarios. Al igual que las últimas ediciones del Índice, el 41% de los empresarios coincide en que el mayor problema que enfrentan sus compañías en la actualidad es la incertidumbre económica (que incluye las preocupaciones por la economía local o internacional, finanzas públicas).

Le siguen los temas vinculados a encontrar, contratar, retener o capacitar al personal (20%); mayores costos de energía, materia prima, salarios (18%); temas financieros como financiación, flujo de caja, rentabilidad (11%); el crecimiento demasiado lento o demasiado rápido (5%); y otros tipos de problemas (4%).

Es decir, pesimismo y desaliento son los principales denominadores comunes que registraron las respuestas sobre el comportamiento de la economía; la rentabilidad de las compañías; los niveles de venta; la inversión en activos fijos; la cantidad de empleados y los principales problemas que transitan sus empresas en la actualidad.



INFLACIÓN Y DÓLAR

En este sentido, Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, interpretó que los resultados del Índice "siguen demostrando la preocupación que existe en el sector empresario ante el escenario económico general y la inflación en particular".

En clave positiva, algunos de los entrevistados prevén aumentos en las ventas y la continuidad de las inversiones en activos fijos.

Pero, en comparación con el contexto observado hace un año atrás, el 72% de los empresarios considera que la economía empeoró; el 15%, que se mantuvo en iguales condiciones; y el 13% cree que mejoró. Del mismo modo, el 77% valora que la situación económica empeorará durante los próximos 12 meses; el 16%, que estará igual; y el 7%, que mejorará.

En cuanto a la inflación y al dólar, los encuestados indicaron que será de 78% anual y el tipo de cambio se ubicará en torno a los $254.

Dos predicciones que no se encuentran tan lejanas de la realidad actual, teniendo en cuenta que la suba de precios ya acumula un 64% de suba, mientras que la moneda norteamericana se cotiza por encima de los $335 durante esta jornada del jueves 21 de julio.

De hecho, los hombres de negocios se muestran preocupados por la parálisis del Gobierno para gestionar la crisis y se muestran desconfiados sobre que pueda resolver la crisis, cuando todavía quedan casi un año y medio del Frente de Todos como inquilino de la Casa Rosada.

En este sentido, el 50% de los consultados estima que disminuirán sus inversiones precisamente por esta falta de confianza, mientras que el 16% cree que se incrementará; y el 34%, que se mantendrá en los mismos niveles.

Por otro lado, acerca del volumen en unidades vendidas, el 36% considera que aumentará; el 25% que se reducirá y el 39% responde que se mantendrá sin cambios.

En esta respuesta está muy atada la percepción sobre el permanente aumento de la inflación y de los precios de la economía, más que una expansión de ventas gracias a mejoras en los mercados o incremento del consumo.

Respecto de la inversión en activos fijos en el próximo año, el 57% indica que será igual; el 22% afirma que aumentará; y el 21%, que disminuirá.

Consultados sobre la plantilla de empleados, el 56% de los participantes señala que se mantendrá igual, mientras que el 34% cree que podría incrementarse; y el 10%, que podría disminuir.

Acerca de cómo estiman que se comportarán los precios de los productos y servicios que comercializan, el 81% responde que aumentarán; el 12%, que se mantendrán; y el 7%, que bajarán.

Durante el mismo período, el 52% considera que aumentará la facturación, el 34% indica que se mantendrá igual; y el 14%, que decrecerá. (NA)