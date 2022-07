Por la crisis, cumbre en Olivos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En medio de la crisis económica, agravada por la suba del dólar blue, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se reunieron ayer en la Residencia de Olivos para analizar la situación financiera luego de una semana de extrema tensión cambiaria.

Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes de la Casa Rosada, en medio del gran hermetismo con el que se suelen manejar los encuentros de los máximos dirigentes de la cúpula del Frente de Todos. Si bien Presidencia no se expresó al respecto, según pudo reconstruir NA el cónclave entre el jefe de Estado y la vicepresidenta se produjo este mediodía en la quinta presidencial, con el objetivo de analizar los pasos a seguir en materia económica.

En un encuentro a solas, que se extendió por varias horas, Alberto Fernández y Cristina Kirchner intercambiaron puntos de vista sobre posibles medidas para frenar la suba del dólar. .

La presencia de la ex mandataria en la Residencia de Olivos era una posibilidad que había sido deslizada este viernes a Noticias Argentinas por un dirigente del Frente de Todos con acceso directo al despacho presidencial, luego de una tarde en la que la Casa de Gobierno volvió a ser sede de intensas reuniones.

Según indicó la misma fuente, el Presidente se reunió ayer en el despacho presidencial con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, para terminar de pulir nuevas medidas económicas que luego conversaría con la vicepresidenta.

Las fuentes consultadas indicaron que el Gobierno analiza distintas opciones para incentivar al sector agropecuario a agilizar la liquidación de la cosecha, con el objetivo de desacelerar la caída de reservas en el Banco Central.

En ese punto, confiaron que Alberto Fernández analiza distintas medidas para seducir al campo e incluso no descartan la posibilidad de la baja temporal de retenciones o un tipo de cambio especial para el sector.

Lo cierto es que en las últimas horas el jefe de Estado endureció su discurso frente al campo y durante una actividad oficial en la Casa Rosada acusó al sector agropecuario de no liquidar la cosecha "esperando una mayor rentabilidad".

"Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita", apuntó Fernández.

En ese marco, el Gobierno terminará de definir en las próximas horas si realiza nuevos anuncios económicos, con el objetivo de frenar las presiones cambiarias antes de la apertura del mercado el próximo lunes.



LA SUBA DEL DÓLAR BLUE "IRRITA"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, reconoció que la suba del dólar blue "irrita y desordena", además de advertir que para solucionar el problema "hay que tomar tres o cuatro medidas por día". "La situación del dólar irrita y desordena. Tenemos que volver a poner en marcha una hoja de ruta mucho más clara de cómo es el sendero hacia adelante", subrayó Katopodis, luego de una semana de extrema tensión por las fuertes presiones cambiarias.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional afirmó que "no hay más tiempo", motivo por el que deben "palear y controlar esta situación porque no hay dudas de que esto enloquece".

"Hay que tomar tres o cuatro medidas por día. Esto es como los boxeadores mexicanos, todos los días tirando piñas", resaltó el dirigente del Frente de Todos, luego de asegurar que "hay un sector de la economía y la política que quiere discutir quién gobierna el país".

En ese marco, consideró que desde Juntos por el Cambio "buscan en la crisis y en la desesperación la impunidad para hacer lo que tienen en la cabeza si vuelven a ser gobierno" y completó: "No vuelven con globos de colores, vuelven a romper la Argentina. Si está Mauricio Macri es en clave de ajuste violento y feroz". (NA)