Perotti se diferenció de Fernández al afirmar que no se ve ninguna especulación del campo

Luego de que el presidente Alberto Fernández acusó al sector agropecuario de no liquidar la cosecha "esperando una mayor rentabilidad", el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se diferenció ayer de las críticas del jefe de Estado y aseguró que en su provincia "no se ve ninguna especulación" del campo.

"No comparto las expresiones del Presidente, lo digo con toda claridad", subrayó el gobernador en declaraciones radiales y afirmó que "no se ve ninguna especulación" en el sector productivo de la provincia de Santa Fe.

Durante un acto oficial en la Casa Rosada, Alberto Fernández apuntó contra el sector: "Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita".

En ese marco, Perotti precisó: "Nuestra provincia, nuestros productores y nuestros trabajadores han hecho un inmenso trabajo. Este motor productivo que es Santa Fe ha permitido la generación de gran parte de las divisas que recibe el país".

Además, el gobernador santafesino destacó que las exportaciones del campo fueron "muy importantes y estuvieron dentro de los parámetros normales" en el primer semestre del año.

Por último, planteó que para salir de la crisis se necesita el esfuerzo de todos los sectores y cambiar la lógica de "presionar siempre sobre la producción agroindustrial", sumado a que el Ejecutivo nacional implemente "mecanismos que incentiven a movilizar dólares que están en ahorro". "Es muy importante generar certidumbre. Eso no se hace con acusaciones o presiones. Sino con más y mejor diálogo", concluyó.



COSTAMAGNA DESTACÓ AL

SECTOR PRODUCTIVO

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, resaltó que el sector productivo de la provincia, fundamentalmente el campo y la industria, es un pilar clave para el país porque está liderando la producción y las exportaciones de carnes, lácteos y maquinaria agrícola, y exporta a 140 mercados internacionales en base a inversiones y a tecnología. Puntualizó que hay en la provincia 500 empresas de implementos agrícolas, que insumen más de diez mil puestos de trabajo directos y otros muchos indirectos, y reveló que Santa Fe tiene más de cinco mil pymes, con 500 mil puestos de trabajo formales directos. También Santa Fe pelea el liderazgo en producción lechera y es la mayor provincia exportadora de la Argentina: del total que industrializa, exporta el 35%.

“Tanto los sectores agroindustrial y agroalimentario, como los de indumentaria, calzado y mueble ofrecen una diversidad productiva que es la que genera en los pueblos del interior muchísima actividad y además abastece a gran parte del país y a 140 mercados internacionales”, valoró Costamagna.

El ministro santafesino fue consultado a raíz de las nuevas disposiciones para la comercialización que buscan mejorar las reservas de dólares en el país. Fue entonces que señaló: “los procesos productivos en Santa Fe trabajan a toda máquina, hoy por hoy a full, generando empleo y multiplicando divisas” por ello “es clave que no se detenga ninguno de los procesos productivos que costó tanto poner en marcha en la provincia, porque de ellos depende muchísima mano de obra” y en la preservación y multiplicación de todo esto “estamos dialogando con todas las autoridades nacionales”.



“EN SANTA FE MULTIPLICAMOS EL DÓLAR”

“Ese dólar que se necesita para importar, en Santa Fe lo quintuplicamos o lo multiplicamos por diez”, alentó, pero señaló que “no todos los componentes se producen en la Argentina y por tanto el desafío nuestro es que no se detenga ningún proceso productivo” señaló Costamagna.

Ese fue el tema central de las sucesivas reuniones que en los últimos días mantuvo el gobernador de Santa Fe Omar Perotti con los ministros del gobierno nacional Julián Domínguez (Ganadería) y Daniel Scioli (Desarrollo Productivo), y con el jefe de Gabinete Juan Manzur.

Las limitaciones a las importaciones podrían llegar a afectar en la provincia no sólo al sector agroindustrial, sino también a la siderurgia, la metalmecánica, la industria de muebles, de indumentaria y calzado, ya que todos tienen algún componente o insumo que se necesita para producir bienes de capital.

“El gobernador Perotti planteó la necesidad de resolver estas cuestiones de las importaciones de insumos para que en la provincia no se pare ningún proceso productivo, porque de ello dependen muchísimos puestos de trabajo”, subrayó el ministro de Producción.

En este punto aclaró que “trabajamos desde la lógica, más allá de las cuestiones ideológicas o políticas. Esto tiene que ver con el bienestar de la gente. Esta discusión se debe plantear en el ámbito de la producción y el trabajo, que son las cuestiones centrales para el desarrollo de la provincia y el país”.



“EL CAMPO NO ESPECULA, INVIERTE”

En cuanto a la polémica con el campo, Costamagna opinó que “el campo no especula, el campo invierte”, por ejemplo, con la compra de maquinaria agrícola ya que, precisó, el sector agroindustrial, de implementos agrícolas, de sembradoras de la provincia, tiene su producción vendida hasta marzo o abril del 2023.

“Eso no es especulación, esas son inversiones; porque si hay alguien que vende, hay alguien que compra. El 80% de esas sembradoras van para productores argentinos”, expresó el ministro santafesino.

Para Costamagna, “la mirada es integral, donde hay en juego muchísimos puestos de trabajo, donde se genera mucha riqueza, y porque realmente es una de las principales columnas que tiene la provincia y el país. El tema es la generación de valor, la generación de empleo, el arraigo, la actividad industrial”, puntualizó.

Destacó que actualmente “Santa Fe está liderando todas esas cosas, la producción y las exportaciones de carnes, de lácteos y de maquinaria agrícola. Estamos en 140 mercados, y todo eso en base a inversiones, a tecnología. La gente de campo y de la industria invierten en forma constante y posibilitan este tipo de crecimiento que hoy tiene el sector productivo en la provincia de Santa Fe”, resaltó.

.Sobre algunos dimes y diretes con el sector agropecuario, consideró que “lejos de las especulaciones, la reserva que tiene en granos o en hacienda les permiten tener previsibilidad en los sistemas productivos y programar inversiones”. También valoró que “el campo está haciendo un aporte importantísimo para el país: más del 30% de las retenciones, más allá de lo que genera en mano de obra directa e indirecta, y de todo lo que moviliza en la agroindustria”.



“HACE TIEMPO QUE NO

SE CIERRA UN TAMBO”

Sobre la situación de la lechería en la provincia, Costamagna recordó que “Santa Fe es la mayor exportadora del país: del total que industrializa, exporta el 35%”, y además está peleando el primer lugar de la producción total de leche en Argentina.

Consideró que el sector lácteo “no está en un mal momento, sino con algunas dificultades”, afirmó que en Santa Fe “hace mucho que no se cierra un tambo; todo lo contrario, hay un paulatino crecimiento y una mejora en los procesos productivos para mejorar la calidad de la leche”.