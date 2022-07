Exportar e importar a través del Aeropuerto de Sauce Viejo ya es una opción atractiva

Por Cristián Costa



Es jueves por la mañana en el Aeropuerto de Sauce Viejo y al tránsito habitual de pasajeros en las modernas instalaciones, se suman de manera virtual autoridades de Servicios Portuarios, Aduana, del Grupo SP (servicios de logística) y de la Cámara de Comercio Exterior Santa Fe. Es la hora de inicio de un seminario online para exponer y mostrar a las empresas de la región lo que hoy ya es una realidad: poder exportar e importar productos con valor agregado desde y hacia la terminal aérea local.

La convocatoria tiene su sustento en cuanto a la operatividad, que avala esa realidad. En el último mes y medio, fueron cuatro las operaciones de carga desde el aeropuerto y ahora van por más. Tras retomar el servicio luego de los meses más difíciles de la pandemia, el aeropuerto Sauce Viejo atrajo a varias empresas de la región dedicadas a la biotecnología y la fabricación de obras pre-industrializadas, entre otras, para conectar con el mercado brasilero e incluso otros destinos dentro y fuera del continente.

En junio pasado, la firma Diagramma SA. embarcó fermentos lácticos con rumbo a San Pablo y a comienzos de este mes se realizaron las dos últimas operaciones por parte de la empresa sancarlina Bisignano (máquinas para envasado de productos alimentarios), y la firma santafesina Hiamet SA. (biotecnología aplicada al Biogás). En el medio, se concretó otro embarque a cargo de la empresa Cinter.

Estas operaciones son el resultado de un plan de reactivación aeroportuaria impulsado por el gobierno de Omar Perotti, que inmediatamente contó con el apoyo de todos los actores de la cadena productiva y logística. Es el fruto de un trabajo que arrancó dos años atrás, cuando la prioridad en materia sanitaria era alta pero no se dejaban de lado las inversiones en infraestructura necesarias para el desarrollo económico santafesino.

“Hoy, tenemos como horizonte que nuevas empresas se sumen y puedan utilizar este servicio”, afirma la directora del aeropuerto, Silvana Serniotti. Y agrega: “Estos son los lineamientos que nos pide el gobernador Perotti. Intensificar los esfuerzos para acompañar de manera concreta al sector productivo, sumando competitividad a las pymes de Santa Fe y la región, conectándolas con los principales destinos del comercio internacional".

A la hora de destacar cuáles son las ventajas del envío aéreo de cargas desde y hacia Santa Fe, Serniotti explica que para la exportación se hace Aduana de origen en el depósito Fiscal de Servicios Portuarios y se realiza un tránsito aduanero hacia el aeropuerto de Sauce Viejo, donde la mercadería se embarca directamente hacia Aeroparque para luego continuar no sólo a Brasil, sino también a otras capitales de países limítrofes como Santiago de Chile, Montevideo o Lima. También, se abren las posibilidades para llegar incluso a Bogotá (Colombia).

Para la importación, también se puede llegar a Ezeiza y Aeroparque y desde allí conectar con Sauce Viejo, haciendo un tránsito hacia Servicios Portuarios, donde se nacionaliza la mercadería. Así, el ahorro al desestimar el flete terrestre, junto a la seguridad que brinda la escasa manipulación del producto a exportar, se vuelven dos factores clave para garantizar las operaciones y fidelizar los acuerdos entre compradores y vendedores.

Por el momento, la única limitación es que la carga sea no palletizada, es decir bultos sueltos de 60x40 centímetros (medida que soporta el scanner) y un peso menor a 80 kilos por bulto. El máximo en peso permitido va entre los 1.500 y 3.000 kilos por vuelo, dependiendo de la utilización de los dos tipos de aeronaves que operan en Sauce Viejo: el Boeing 737 y el Embraer 190.



DE SANTA FE AL MUNDO

Braulio Kreczmann es santafesino, ingeniero químico, CEO y cofundador de la firma Hiamet, una de las últimas en utilizar el servicio de exportación aeroportuaria. La empresa produce y vende aditivos para la industria del Biogás, un rubro que experimenta un rápido crecimiento en el país y en el resto de Sudamérica.

“La opción de exportar vía Sauce Viejo llegó en un momento justo para nosotros, cuando supimos que se había reactivado la ruta a Guarulhos (San Pablo) y teníamos que realizar un envío a un cliente de allí”, cuenta. Como se trata de productos de valor agregado (aditivos), que en tamaño no significan más de cuatro bultos pequeños, la utilización del transporte aéreo permitió a la empresa ahorrarse el costo del flete terrestre (que debía contratarse de manera exclusiva y privada), pero por sobre todo ganar en tranquilidad y velocidad en el envío.

“Antes de esta opción, nosotros o cualquier otra empresa de Santa Fe o la región debíamos utilizar el transporte terrestre, lo que implica además de un costo extra, otro manipuleo de la mercadería, que debe viajar precintada desde la aduana santafesina hasta Ezeiza, porque no se podía hacer el trasbordo en Aeroparque”, explica Kreczmann.

“En nuestro caso, enviamos cajas que fueron desde Sauce Viejo directo a Aeroparque y, desde allí, al aeropuerto de Guarulhos, donde el cliente se encarga de la importación. Así nos evitamos el transporte terrestre (cuyo costo oscila entre $30.000 y $40.000) y generamos mayor confianza con el comprador”, afirma.

Sumar competitividad y crecimiento para las firmas locales es el objetivo, al fin y al cabo, del nuevo servicio que intenta abrir puertas en el mercado internacional. “Después de dos años de trabajo, logramos el kilómetro cero en la carga aérea: se exporta y se vuela desde donde se produce", aporta José Trabattoni, vicepresidente del Grupo SP, la empresa argentina con más de 20 años de experiencia en logística y comercio exterior.

“El circuito entre servicios portuarios y el aeropuerto, con salida en tránsito a Aeroparque viene funcionando muy bien, en tiempo y forma, sumando nuevas empresas”, afirma a modo de conclusión la directora de origen rafaelino, Silvana Serniotti, quien subraya uno de los objetivos de la gestión del gobernador Omar Perotti: que la provincia de Santa Fe se consolide como motor de la producción y de la innovación de la Argentina.