Angelina Jolie ganó batalla legal contra Brad Pitt

Angelina Jolie ganó una batalla legal contra su exmarido Brad Pitt por posesión de la bodega francesa Chateau Miraval, donde se casaron en 2014.

La pareja tomó el control de la reconocida compañía en 2008 cuando se mudaron al castillo que se encuentra en un viñedo provenzal y Pitt trabajó allí desde entonces, publicó eldestape.com

El castillo y las bodegas -cuyo valor ahora se estima en 167 millones de dólares- estuvieron en el centro de uno de los enfrentamientos legales más acalorados en los últimos tiempos entre la que alguna vez fue la pareja de mayor exposición mediática de Hollywood.

La disputa llegó a su fin el viernes, cuando un juez de Los Ángeles falló a favor de Angelina y en contra de Brad, según informó la agencia de noticias italiana Ansa.

A principios de 2022, se informó que el actor estaba demandando a Jolie por haberse desprendido de su participación en el viñedo francés que compraron juntos y alegando que ambos acordaron no vender sus participaciones en el lugar sin el permiso del otro.

Pero la actriz vendió de todas formas su parte al fabricante de licores Stoli, propiedad de un oligarca ruso, para lo cual necesitaba de una serie de documentos en posesión del actor.

El actor, de 58 años, dijo que había "invertido dinero y sudor" para hacer de Miraval uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo, con ingresos anuales superiores a 50 millones de dólares y acusó a Jolie, de 46 años, de buscar "ganancias inesperadas no generadas" por su trabajo.

Fuentes cercanas a la operación de los negocios de Jolie dijeron al sitio de entretenimientos Page Six que Pitt se dejó llevar por el rencor y la ira que guarda desde su separación y que permitió que esto se interponga en sus negocios.

"Cualquier ser humano racional estaría feliz de que Stoli fuera un socio en su negocio. Tiene un marketing y una distribución de primera categoría", dijeron los informantes y explicaron que la firma ofrece enormes oportunidades para hacer crecer el negocio. Con información de Télam.