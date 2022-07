Múltiples problemas y una solución

La conducción económica se encuentra en un brete, encerrada en sus propias regulaciones que luego los llevan a seguir prohibiendo y regulando, mientras que el mercado, es decir los propios argentinos, van buscando la forma de salirse de estas reglas para poder sobrevivir.

Decimos que el gobierno es presa de sus reglas cuando el único vendedor del MULC es el BCRA, porque con las cotizaciones de dólares en el mercado de capitales son alrededor del 100% superiores a este, ¿quién va a vender entonces en el mercado de cambios? Luego la demanda con múltiples actores, turismo, importaciones, etc, supera la oferta única. Con estas diferencias de cotizaciones y la expectativa de un salto cambiario los exportadores casi no liquidan y por tanto no se puede abastecer a los importadores. Quitando las regulaciones se volvería a un simple mercado de oferta y demanda.

El dólar es el activo que el gobierno debería observar por sobre otros, debido a que es la variable que todos miran, y en lugar de dejar que vaya libre a su lugar, lo quieren controlar y con esto generan todo tipo de rumores y acciones que terminan descontrolándolo. En lugar de esto, se discute todo el tiempo sandeces y cosas poco importantes, como si el dólar va a cotizar en 400 o 500 a fin de año ¿y qué importa a cuánto cotice si es mucho igual? Entonces buscando señales para proteger nuestros pesos, miramos los discursos de los que conducen la economía y escuchamos que hablan de resfriados y estornudos aquí y allá, encontramos frases como que el presidente desea una patria justa, libre y soberana, y nos preguntamos ¿quién no?. Mucho palabrerío y poca acción, mucha víbora enroscada al cuello y poco trabajo en pos del crecimiento y más trabas y cepos que implican más mercados informales, menos empleo genuino, menos crecimiento, menos recaudación, más complejidad financiera para muchos que no están preparados, ni deberían estarlo. Con variables macros ordenadas, cada actor económico, comerciante, prestador de servicios, panadero, pintor, etc, podría dedicar su energía a mejorar su producto y menos a protegerse de la inflación.

Pero no es el dólar nuestro único problema, también la falta de confianza, las discusiones de la conducción política, corrupción, inflación, falta de reservas, inexistencia de crédito externo y limitantes en el interno, desequilibrios fiscales, y un gran problema de diagnóstico cuando se habla de especuladores, inflación multicausal y formadores de precios. Hay demagogia en las tarifas que nos lleva a la falta de gas y menor una producción general, porque sin energía no podemos producir. Mientras que el foco del gobierno está en el consumo domiciliario, tratando de bajar el gasto de las familias vía subsidios, que luego vuelven en inflación de otros productos, en lugar de trabajar para que mejoren los ingresos de la población, vía trabajo privado y que se pague el costo tarifario que corresponda.

A lo expuesto le damos una solución, llevar los esfuerzos de la conducción económica al ahorro y la inversión, porque cuando se logra que alguien invierta en el país, se genera el ansiado ingreso de divisas, al desprenderse el inversor de dólares para obtener pesos que gastar en el proceso de inversión. Esto aumenta la demanda de moneda local, fortaleciendo la misma y controlando la inflación, a la vez que ingresan reservas de dólares al BCRA. Pero también aumenta la producción interna, mejorando la relación billetes circulando contra bienes y servicios, mejorando también el índice de precios.

Por otro lado, también tendremos mayor recaudación impositiva por la nueva producción de bienes y servicios y tendremos más empleos generados en la inversión. De aquí menor déficit fiscal por mayor recaudación y menor gasto público por reducción del gasto social por los nuevos empleos generados. Dicho esto, ¿a alguien le quedan dudas cuál es el camino a seguir? Se debe cambien la mirada, el foco, e ir camino hacia la verdad, buscando que el trabajo que realizamos cada uno, desde nosotros hasta los que tienen mayores responsabilidades, sea realizado no solo responsable y eficientemente, sino que también sea para ayudar a crecer al prójimo, glorificando y santificándolo.



