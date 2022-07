Tránsito caótico: al menos ocho siniestros viales en el día de ayer

Cerca de las 13.00 de la jornada de ayer, un accidente de tránsito se produjo en la esquina de calles Marchini y Anduiza -barrio 2 de Abril-, de nuestra ciudad.

En ese lugar y por causas no informadas, un automóvil Toyota Etios de color blanco, siendo presuntamente única parte y conducido por una mujer, impactó fuertemente con una columna de hormigón de la red eléctrica domiciliaria, produciendo la fractura y caída del poste a la vía de circulación -tal como se observa en la fotografía-.

Rápidamente acudieron al lugar efectivos de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), y personal de un servicio de emergencias médicas, el cual trasladó a la mujer y a dos menores de edad que se movilizaban junto a ella en el automóvil, a los fines de la realización de un control médico para descartar lesiones.



EN LINCOLN Y BV. ROCA

A las 15.50 de ayer, una mujer informó telefónicamente a personal de la Guardia Urbana Rafaelina, sobre un accidente de tránsito ocurrido en intersección de calle Lincoln y Bv. Roca -barrio Los Nogales-.

Fueron partes del mismo, un automóvil Toyota Corolla conducido por Héctor C. de 57 años, domiciliado en la ciudad de Córdoba; y por la otra parte, una motocicleta marca Honda Biz, conducida por Damián M. de 21 años, quien quedó atrapado debajo del automóvil.

Debido a la ubicación del motociclista fue convocado al lugar personal de Bomberos Zapadores, y una ambulancia de SIES 107 trasladó al motociclista al Hospital con lesiones a determinar.



EN MAINARDI Y CERVANTES

A las 15:45 un vecino alertó a la Guardia Urbana (GUR) sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Mainardi y Cervantes -barrio Fasoli-, entre una moto y un automóvil, aparentemente con una mujer lesionada.

Fueron partes un automóvil Chevrolet Astra, conducido por Lucas I. de 24 años, y por la otra parte una motocicleta marca Honda Wave, conducida por Emilia L. de 34 años de edad, quien iba acompañada por Agustín G. de 22.

Ambos motociclistas resultaron lesionados, por lo que una ambulancia de SIES 107 los trasladó a un centro de salud.



EN BROWN Y PUEYRREDON

A las 16.00 un siniestro vial entre un automóvil y una moto se produjo en la intersección de calles Brown y Pueyrredón -barrio 30 de Octubre-.

Fueron partes un automóvil Peugeot 408 conducido por Paola L. de 46 años, y la parte restante una motocicleta Brava 150 c.c., conducida por Paola D. de 33 años de edad, quien presentó lesiones en la rodilla izquierda.

En el lugar se hizo presente una unidad de Emerger que trasladó a la mujer lesionada al Hospital para su control.



EN BV. LEHMANN Y MAINARDI

A las 17.35, personal de la GUR tuvo conocimiento a través del sistema Ojos en Alerta, sobre un accidente de tránsito ocurrido en Bv. Lehmann y Mainardi -barrio Guillermo Lehmann-.

Fueron partes del mismo, un automóvil Citroën C3 conducido por Noelia S. de 35 años de edad, un Peugeot 207 conducido por Alan C. de 23 años, y la tercera parte un Gol Trend conducido por Emanuel Z. de 26 años de edad.

Se hizo presente un móvil policial, sin otras novedades ya que afortunadamente no hubo lesionados.



EN BV. ROCA Y DE LORENZI

A las 18.30 una mujer informó a la Guardia Urbana sobre un siniestro vial ocurrido en Bv. Roca al 1400 -y Magdalena de Lorenzi-.

Fueron partes, una motocicleta Guerrero Trip conducida por Mariana T. de 30 años, quien presentaba lesiones en la mano y en la pierna; y por la parte restante un Fiat Palio conducido por Ignacio B. de 51 años.

Se hizo presente una ambulancia de SIES 107 quienes atendieron a la mujer en el lugar.



EN LINCOLN Y FALUCHO

En horas de la tarde de ayer se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles Lincoln y Falucho de esta ciudad.

Del mismo formaron parte un vehículo Volkswagen Saveiro conducido por un hombre de 66 años y una motocicleta Motomel Blitz guiada por una mujer de 18 años.

En el lugar trabajaron personal de Comisaría 15ª y el servicio de Emergencias SIES 107 quienes trasladaron a la joven al nosocomio local para su atención médica. Se constató en la motociclista fractura de clavícula.