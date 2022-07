El Gobierno no da el brazo a torcer y la Festram ya piensa en parar 72 horas

El ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri descartó ayer cualquier posibilidad de reabrir las paritarias y reafirmó que “el gobierno está enfocado en cumplir con lo que queda pendiente”.

En las últimas semanas, los distintos gremios (Festram, ATE, UPCN, Amsafe, Sadop) exigieron al Gobierno Provincial la reapertura de las paritarias y el adelantamiento de los tramos salariales. Este jueves y viernes, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe llevó adelante una medida de fuerza, sin asistencia a los lugares de trabajo.

En este contexto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, descartó la posibilidad de una reapertura de las paritarias. “El gobierno está enfocado en cumplir con lo que queda pendiente y llevar adelante la revisión acordada para septiembre. Tenemos por delante dos aumentos del 8%”, mencionó.

Además, expresó: “No estamos en un esquema de cláusula gatillo. En otros momentos, las paritarias se resolvían yendo siempre el salario detrás de la inflación y hoy, tenemos un esquema diferente, donde durante muchos meses el salario le ganó a la inflación y en algún mes en particular el salario queda desfasado de la inflación, y para eso está planteada la revisión”.



MOVILIZACIÓN

Y CORTES

En tanto, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) cumplió en la víspera el segundo día de esta semana sin concurrencia de sus afiliados al trabajo y cortó el tránsito en distintos puntos de la provincia.

Una de las interrupciones se produjo en la ciudad de Esperanza debido a que los empleados del Municipio están nucleados al Seom, gremio con representación en los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal que no adhirió a la medida de fuerza por haber acordado, en todo su ámbito de acción, el adelantamiento de las subas salariales previstas para los próximos meses, que se efectivizará con los haberes de agosto.

Tampoco adhirieron los sindicatos municipales de las ciudades de Santa Fe y Rosario, por la misma situación, y el reclamo perdió fuerza.

De todas maneras, Festram recordó que la medida de fuerza se llevó a cabo en el 94% del territorio provincial ya que el gobierno provincial sigue dilatando la convocatoria reclamada.

El próximo lunes 25 de julio, se realizará un Plenario de Secretarios Generales, pero ya se anuncia un paro de 72 horas para la próxima semana.

“Consideramos también que aquellos gremios que en la actual coyuntura guardan silencio frente a estas acciones que acabamos de explicitar o tratan de acordar soluciones particulares, terminan haciéndole el juego a las mismas y fomentando la división de los trabajadores y trabajadoras en lucha”, denuncia el mensaje difundido por la entidad gremial.



MÉDICOS

VAN AL PARO

Para Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios) “ante la falta de respuesta al pedido de reapertura de la discusión salarial, el Consejo Directivo resolvió la realización de una jornada provincial de lucha, con paros y movilizaciones para el día 10 de agosto.

Esta jornada se tratará de coordinar con el resto de los gremios de trabajadores estatales que vienen solicitando tanto el adelantamiento de los tramos de los aumentos salariales acordados en marzo como un nuevo porcentaje de incremento de los haberes para el resto del año.

Del mismo modo, Amra (Asociación de Médicos de la República Argentina), a causa de los índices inflacionarios y la situación socioeconómica argentina, pide que se adelanten los arreglos salariales de los meses venideros.

El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) expresa que atento a las condiciones económicas que atraviesa nuestro país, los constantes incrementos e índices inflacionarios indicadores de la canasta básica familiar y la evidente merma salarial y del poder adquisitivo, solicita ante las autoridades del Gobierno de Santa Fe la reapertura de la negociación salarial y el adelantamiento de las cuotas pautadas en el acuerdo 2022 considerando que las mismas ya se encuentran por debajo de la inflación actual.

Por tal motivo "solicitamos que la cuota del 8% de agosto se cobre en julio, el 8% de septiembre se cobre en el mes de agosto y se nos constituya nuevamente como Comisión Negociadora a los fines de reabrir la negociación paritaria al corriente mes y no se espere hasta septiembre como estaba previsto en el acuerdo salarial 2022", explicaron los médicos en un comunicado.

"Lo que también vamos a tratar de exigir es que no sea tan pequeño porque la inflación nos pasó por encima como una topadora, y estamos pidiendo un verdadero reconocimiento salarial para aquellos que pusimos el pecho durante todo el período de pandemia", dijo Néstor Rossi, dirigente de AMRA.



SE VE VENIR

El pasado 8 de julio, los maestros públicos (Amsafe) y los privados (Sadop) realizaron una presentación formal con la solicitud de la urgente reapertura de la paritaria docente en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Ciudad de Santa Fe.

Tras la entrega de la nota, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, expresó “los trabajadores decimos que no vamos a pagar la crisis, decimos que la Provincia tiene recursos, son sus funcionarios los que salen a hablar de cómo aumenta la recaudación, ese aumento lo queremos para el bolsillo de los trabajadores, para la familia de nuestros alumnos, para la Escuela Pública, lo queremos para tener más cargos, más infraestructura, formación gratuita y en servicio, para más recursos pedagógicos…”.

En el ambiente del magisterio nadie duda que de no ser porque se transitan las vacaciones de invierno los gremios ya estarían en pie de guerra y con duras medidas de fuerza vigentes, algo que seguramente se anunciará en la primera semana de clases.



ESTATALES NO

SE QUEDAN ATRÁS

En la víspera, el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe solicitó al Gobierno Provincial que se anticipen los incrementos pactados para los próximos meses en la paritaria de marzo pasado. Lo propio hizo UPCN.

En conferencia de prensa, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann expresó: “solicitamos al Gobierno Provincial el adelantamiento de los tramos de la política salarial previstos para los meses de agosto y septiembre dado que los desfasajes que se están dando en la inflación no eran los esperados al momento de firmar el acuerdo paritario”.

“En julio estamos con una pérdida del orden del 5%. Cobramos un 30%, y la inflación supera el 35%. Si tenemos que esperar el tramo de julio y agosto, para cobrar el 8% el septiembre, sin lugar a dudas habrá un desfasaje muy sensible. Estaremos con una pérdida de más del 10% en el tramo de estos meses”, remarcó. “Es necesario no solo plantear la problemática salarial, porque estamos frente a la posibilidad de una crisis muy grave provocada por los sectores económicos más poderosos. Estamos muy preocupados por algunos aspectos del canibalismo económico y social. Los sectores más concentrados del campo no liquidan los granos y no permiten el ingreso de dólares al Banco Central. No obstante, el precio del dólar se ha incrementado en un 30%. Lo mismo le cabe a las empresas alimenticias con ganancias récord en los últimos dos años”. En ese sentido, sostuvo que “el estado debe tener mayor intervención”.