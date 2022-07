Atlético quiere cortar su mala racha de visitante

Atlético de Rafaela quiere ganarle a Chacarita. Pero no sólo para ratificar la levantada que vino mostrando en sus últimas presentaciones y mantenerse en la senda victoriosa tras el triunfo ante Brown de Adrogué (tras trece juegos), también para dejar archivada una marca adversa que arrastra desde septiembre del año pasado. Y es que hace 15 partidos que no logra ganar en condición de visitante con apenas 5 empates y 10 derrotas.

Este sábado estará visitando al ‘Funebrero’, a las 15.30hs, encuentro que se podrá ver por la pantalla de Directv y tendrá el arbitraje principal de Lucas Comesaña.

Para dicha ocasión el entrenador Ezequiel Medrán eligió ratificarle la confianza al mismo once inicial que viene de ganar el pasado domingo. La novedad está en el banco de relevos, con la aparición después de muchísimo tiempo de Nicolás Aguirre. Desde su llegada no pudo encontrar el ritmo futbolístico necesario y las lesiones lo tuvieron más afuera que adentro.

El que no ingresó entre los 20 convocados fue Nicolás Laméndola, quien sufrió un traumatismo en el tobillo derecho. Mientras que también reaparece Franco Faría, ya dejando atrás la molestia física que lo sacó del último encuentro.



El historial. Atlético y Chacarita se enfrentaron en 22 ocasiones con 12 victorias para la Crema, 3 empates y 7 triunfos para el Funebrero. De visitante el elenco rafaelino supo ganarle en cinco oportunidades, igualando una y las otras cinco fueron para el elenco de San Martín.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



CHACARITA JUNIORS: Federico Losas; Tobías Fernández, Alejando Manchot, Abel Masuero y Lautaro Formica; Ricardo Blanco, Luciano Perdomo, Ignacio Figueroa, Nahuel Maidana; Ignacio Russo y Leandro Godoy. Suplentes: Gastón Brambatti, Juan Alvacete, José Méndez, Ronaldo Peña, Enzo Hoyos, Tomás Berra, Saúl Nelle, Agustín Piñeyro, Mariano Del Col. DT: Pablo Centrone.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Alex Luna y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Fabricio Fontanini, Mateo Castellano, Emiliano Romero, Nicolás Aguirre, Franco Faría, Ayrton Portillo y Mauro Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Chacarita Juniors

Árbitro: Lucas Comesaña.

Asistentes: Ramiro Cabrera y Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella.

Hora: 15.30

TV: Directv.