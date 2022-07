Cerúndolo se metió en las semis de Hamburgo

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El tenista argentino Francisco Cerúndolo reafirmó su gran presente y venció al ruso Aslan Karatsev por 6-3, 4-6 y 7-6 (7-4) en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, en Alemania, y se clasificó a las semifinales, instancia que se medirá ante el italiano Lorenzo Musetti.

"¡Qué locura de partido", escribió el argentino en su cuenta oficial de Twitter tras el triunfo y su clasificación a las semifinales. "Muy contento con el pase a semis. ¡Seguimos mañana!", agregó.

Cerúndolo tuvo un gran primer game, el cual se llevó por 6-3, y en el segundo tuvo un comienzo arrollador en el que logró estar 4- 1 arriba, sin embargo, Karatsev, ex número 14 del mundo, se reinventó dentro del juego en base a algunos errores del argentino, y a la variación en sus golpes. Con ello, más una cuota arrolladora lo llevó a ganar cinco juegos consecutivos y quedarse con la segunda manga del encuentro.

El bonaerense de 23 años, que el jueves había eliminado a Andrey Rublev (segundo preclasificado), no logró sobreponerse del nivel que desató el ruso y llevó a que el partido se torne muy cambiante y lleno de emociones.

Ya en el tercer y definitivo set se mantuvo la tónica del segundo. Cerúndolo intentó variar la táctica, buscó con drops que su rival, acostumbrado a los puntos cortos y a intentar un tiro ganador cada vez que golpea la pelota, sufriera a la hora de responder. Por momentos, la estrategia funcionó, como cuando se recuperó de un 1-3 en contra y llegó a ponerse 3-3.

Sin embargo, Karatsev le volvió a quebrar el servicio al argentino y, luego de confirmar su saque, se puso 5-3 arriba. Pero cuando todo parecía indicar que la historia estaba sentenciada, Cerúndolo mantuvo su saque y llevó el partido a un 4-5 que todavía le daba alguna esperanza de éxito.

Con ese panorama, el argentino hizo posible lo que un rato antes parecía inalcanzable: logró igualar la manga 5-5 tras algo más de dos horas de juego y a puño apretado ganó un game sin lugar a las dudas para ponerse 6-5 y depositarle la presión a su rival.

Por su parte, el ruso, no le tembló el pulso se puso rápido 40- 15, mantuvo el servicio y por medio de un revés largo del argentino, llevó la resolución al tie-break. En eso puntos decisivos, el Pistolero sacó a relucir su derecha potente y apuntó a los flejes. Ahora era Karatsev a la defensiva. Un revés en la red del ruso dejó a Cerúndolo a dos puntos de ganar. El argentino lo fue a buscar, encontró el approach y el globo de su rival terminó afuera de la cancha, lo que le dio el triunfo final.

La semifinal la afrontará este sábado, desde las 10 de Argentina, en la cual deberá enfrentar al italiano Lorenzo Musetti y buscará seguir haciendo historia.