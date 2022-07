Vidal: “Cristina tiene que hacerse cargo del Presidente"

"Vivimos la peor situación de crisis desde 2001, el peor ajuste. La pregunta que nos hacemos todos es quién está realmente a cargo y esta pelea interminable, que todas las semanas tiene un capítulo nuevo entre la vicepresidenta y el Presidente no nos tiene que confundir: es el cuarto Gobierno kirchnerista y nos muestra un ciclo final de fracaso, de sus mentiras", sostuvo la ex gobernadora bonaerense.

En declaraciones a LN+, la referente opositora señaló que "el Frente de Todos dice que la emisión no genera inflación y ahora se ven las consecuencias del `plan platita´".

"Vivamos de lo nuestro, debemos sustituir las importaciones y vivir de lo nuestro, terminar con el festival de importaciones argentino, no sabemos si va a haber café. Es una situación de mucha angustia e incertidumbre", añadió.

Asimismo, la legisladora nacional aseguró que Alberto Fernández "está disociado de la realidad" y responsabilizó a Cristina Kirchner, ya que le pidió que se haga cargo de haberlo elegido para las elecciones de 2019.

"A este Presidente lo puso una fuerza política y la vicepresidenta con un tuit, y esa vicepresidenta se tiene que hacer cargo de este Presidente. No puede despegarse porque es su Gobierno, no puede mirar para otro lado: si este Gobierno no reacciona, la situación va a empeorar como sigue empeorando cada día, y eso trae más pobreza. Esa es la realidad. No pueden seguir esperando o discutiendo cuestiones secundarias. Y hablo de los que integraron el Frente de Todos, parados en un mismo escenario pidiéndole el voto a la gente. Cuando se trata de poder o impunidad, ahí están todos juntos en un mismo reclamo", amplió.

Consultada por la crisis económica, Vidal indicó que hace falta terminar con "el plan zafar" y reclamó una política antiinflacionaria a través de un plan de estabilización que conlleve una política fiscal, cambiaria y monetaria, e indicó que el Banco Central no debe emitir más dinero.