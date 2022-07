Espert desafió al Presidente a que visite la Exposición Rural de Palermo

Espert llegó al mediodía al predio de La Rural y se reunió brevemente con el presidente de la entidad, Nicolás Pino, además de dialogar con la prensa. En ese contexto, en declaraciones a NA, el legislador lanzó su desafío a Fernández.

"Ojalá que venga. No tengo ni idea que hará, pero hay que tener huevos. Debería venir a los lugares donde no está cómodo", resaltó Espert, que volvió a cargar contra el Gobierno con motivo de las tensiones que existen entre el campo y la Casa Rosada: "Es capaz de destruir a todo el sector", dijo, con relación a la industria agropecuaria.

"Están completamente chiflados", remarcó en alusión a los funcionarios nacionales, y agregó: "El Gobierno ve a los grandes agropecuarios como grandes gordos, panzones que se sientan en la puerta de su casa a fumar habanos y no laburan". En el mismo sentido, recalcó: "Y eso no es así porque son los laburantes más justos que hay en la Argentina".

Por otra parte, sobre la escalada del dólar blue, enumeró una serie de medidas que, de acuerdo con su criterio, el Gobierno debería tomar para frenar la disparada: "Tiene que eliminar el cepo, dejar que todos los tipos de cambios se unifiquen y anunciar como ancla un plan muy fuerte de ajuste fiscal que sea del gasto público nominal en pesos".

Además, cuestionó en duros términos a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, de quien dijo que su imagen es "pésima" y manifestó: "Como persona es muy buena, pero de economía entiende menos que yo de física cuántica".

Este viernes, durante su visita a La Rural, Espert también concedió una entrevista a radio Rivadavia y en el programa Baby en el Medio, que conduce Baby Etchecopar, calificó como "una banda de degenerados" al Gobierno y si bien dijo que a estas alturas del año rechaza "hablar de candidaturas", se consideró bien perfilado para las elecciones presidenciales de 2023.

"Nosotros somos gente que podemos estar equivocados o no, pero somos serios", evaluó el legislador, que anticipó que en la Cámara de Diputados buscará "impulsar alguna medida para impedir que el Banco Central siga emitiendo sin respaldo", en medio de un contexto inflacionario que no da tregua.

También resaltó la necesidad de modificar la ley de alquileres e insistió que "este Gobierno está terminado. Esta gente está chiflada, están para el (Hospital) Borda".

"El Gobierno ha sembrado mucho viento, está cosechando tempestades y va a seguir cosechando tempestades, por lo que la gente la va a seguir pasando como el culo durante mucho tiempo, pero hay una luz y la gente se está dando cuenta, por supuesto que no con este Gobierno, pero hay una luz", dijo.

Finalmente, reiteró que en la Argentina se necesita apostar por una libre competencia entre las empresas, rever la carga impositiva que deben afrontar quienes producen y terminar con los "sindigarcas", en referencia a los líderes sindicales. "Son decisiones de sentido común, en cuanto hagamos esto, le va a ir bien al país", subrayó.