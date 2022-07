Bullrich tildó de “concepto chavista” la acusación del Presidente contra el campo

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tildó de “concepto chavista” la acusación al campo del presidente, Alberto Fernández, de estar realizando maniobras especulativas con la retención de granos para forzar una devaluación del tipo de cambio.

Bullrich sostuvo que la crítica del presidente “deja entrever que controlan la propiedad privada de las personas” y la asoció a la frase “exprópiese” que marcó al ex presidente Hugo Chávez.

“El grano es una forma de ahorro si uno lo vende cuando quiere; como si fuera una casa, la plata que uno puede tener en una cuenta corriente, o simplemente ahorrada”, recalcó.

Bullrich apuntó a la responsabilidad de Fernández al sostener que es el quien tiene que “dar las condiciones de rentabilidad para que el trabajo se valore”.

Añadió que “si hay 20 mil millones de dólares de granos en silo bolsas o en acopio como dice tiene que ver con la brecha (del tipo de cambio) que ya no se sabe de cuánto es”.

La dirigente de Juntos por el Cambio enfatizó que “el productor está vendiendo al 20% del valor y ahora no tiene rentabilidad”.

Bullrich insistió en el concepto de “propiedad privada” sobre los cereales que están en los campos y enfatizó que “pueden venderlo cuando quieran”.

En esa línea razonó: “Cuando un productor va a comprar fertilizantes ¿A cuánto lo compra? ¿Al contado con liquidación? Lo que tiene que ocuparse el presidente es que no haya retenciones para que haya previsibilidad”.

La dirigente opositora subrayó que “hay que abrir el mercado, hay que dejar de emitir, hay que dar previsibilidad, y eso es responsabiliza de él”.

Acerca de la decisión de permitir a los turistas vender divisas a un tipo de cambio financiero, consideró que “es un reconocimiento de cuál es el dólar real.

“Cuando uno mira los números ve que los argentinos que hicieron turismo gastaron US$ 3.000 millones y los que vinieron a la Argentina cero porque fueron al paralelo”.

Bullrich acusó al gobierno de estar “liquidando todo; nos está dejando en ‘Pampa y la vía’”.