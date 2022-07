Nación financiará obras por más de mil millones de pesos en Rosario y Rafaela

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, firmó este viernes un acta compromiso con el presidente de la Nación, Alberto Fernández; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, para implementar el programa “Construir Ciencia”. A través del mismo, la Nación financiará 1.081 millones de pesos destinados a la construcción del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf); y una Incubadora de Proyectos y Empresas Biotecnológicas de Agrifood Tech en el ámbito académico de la región Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Es central que tengamos este tipo de políticas desde el Estado con inversiones claves y concretas, es un paso estratégico para acompañar el sector de la ciencia y la tecnología”, sostuvo Perotti.

Además, el gobernador indicó que “el sector científico tecnológico es estratégico para la Argentina y obviamente para nuestra provincia, estamos orgullosos de lo que significa ese sector con la presencia de científicos en Santa Fe”, y remarcó que “durante muchos años con la expectativa de continuar con inversiones, equipamiento e infraestructura, en los centros Conicet y en las universidades”. Por último, Perotti destacó “el potencial enorme” del sector y la posibilidad de “acompañar la carrera científica y a las empresas de base tecnológica”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández explicó que “ninguna sociedad se desarrolla sin educación, sin conocimiento y sin tecnología. Cuando eso pasa, las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y dejan perder el potencial de la industria, del trabajo y de aportar capacidad tecnológica en la era digital”. “En este país del que somos parte, que venimos creciendo, con muchas dificultades, nosotros seguimos apostando a la educación, a la ciencia y a la tecnología como forma de crecimiento. Y seguimos apostando que eso no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo y a lo ancho de toda la patria, para que toda la Argentina pueda desarrollarse, eso es imperioso. Debemos llevar la universidad a la gente, no tenemos que llevar la gente a la universidad”, finalizó el presidente de la Nación.

“Construir Ciencia” busca mejorar las condiciones edilicias de la ciencia y la tecnología mediante la construcción o adecuación de infraestructura para la promoción de actividades de investigación, vinculación, transferencia y popularización científica.



UN PROYECTO QUE

CONSTRUYE EL FUTURO

A su turno, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, expresó su “orgullo enorme de presentar aquí un proyecto que tiene que ver con la construcción del futuro del país, de la ciencia y de la tecnología, para resolver los problemas de la gente; que cambie la matriz productiva y de exportaciones. No es común que un presidente de la Nación esté cuando se presentan este tipo de proyectos, como tampoco lo es que estén el jefe de Gabinete, los gobernadores, diputados y senadores, representantes de los principales institutos de investigación, rectores de universidades”, señaló. “Que hayamos concitado a través de la ciencia esta expectativa y participación, es posible porque estamos en un gobierno que decidió que el modelo de desarrollo del país tenga en cuenta la capacidad, el talento y el trabajo de los argentinos; y que la investigación, la ciencia y la tecnología tengan un papel fundamental. Esto es un símbolo del país que queremos, en el que los beneficios del crecimiento no queden en manos de unos pocos, sino que se distribuyan. Y la única posibilidad que tenemos, y lo veo en el trabajo de cada uno de los gobernadores en sus provincias, es transformar la matriz productiva; y profundizar la capacidad de agregar valor”, completó el funcionario nacional.



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UNRAFTEC

El edificio de Ciencia y Tecnología UNRafTec tendrá una superficie de 3.400 metros cuadrados, e incluye 9 laboratorios, 20 aulas/talleres/de aproximadamente 100 metros cuadrados cada uno, tecnologías ambientales; eficiencia energética, electromovilidad y energías renovables; medios digitales y audiovisuales; experiencia de usuario; diseño; alimentos; economía circular; transformación digital y gestión de la información. Se sitúa en lado norte del predio del Campus Universitario y ocupa una parcela de terreno de 2200 metros cuadrados aproximadamente. Tiene dos naves longitudinales, de 50 metros por 12 metros y 60 metros por 12 metros respectivamente, con orientación mayoritariamente norte-sur, desarrolladas en dos plantas (baja y alta), con un espacio entre ambas en doble altura atravesado por puentes metálicos que vinculan las alas del edificio en planta alta.

La superficie cubierta del edificio suma un total aproximado de 3.600 metros cuadrados, con un programa compuesto por 20 aulas/talleres/laboratorios de aproximadamente 100 metros cuadrados cada uno, un gran espacio central de usos múltiples, espacios técnicos y circulaciones horizontales y verticales.

El edificio fue proyectado para tener una construcción rápida y ser de uso flexible, con un sistema estructural independiente metálico de alma llena.

La UNRaf tiene por visión establecerse como una institución de referencia regional, nacional e internacional, tanto en términos de innovaciones tecnológicas, pedagógicas, sociales y ambientales, como de vinculaciones institucionales y comunitarias, apoyada en el carácter federal de la configuración universitaria y los aportes de la Universidad Pública al desarrollo y la igualdad social.

Un actor clave para construir la visión de la Universidad es su Centro de Investigación Aplicada UNRaf Tec, que se encuentra transitando su cuarto año de funcionamiento. El UNRaf Tec impulsa y acompaña actividades de I+D+i, a la vez que centraliza las acciones de vinculación y transferencia tecnológica con el sector socioproductivo en el área de influencia de la Universidad.



INCUBADORA DE PROYECTOS Y

EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS

La “Construcción de una Incubadora de Proyectos y Empresas Biotecnológicas de Agrifood Tech en ámbito académico de la región Rosario” consta de 2.500 metros cuadrados de laboratorios y un invernáculo. Estará ubicada en el Centro Universitario Rosario (CUR), predio que pertenece a la Universidad, con una extensión total de 25 hectáreas. En el mismo se encuentran tres facultades (Facultad de Psicología, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño), y dependencias de dos facultades más (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, y Facultad de Humanidades y Artes). El CUR es lindero con el predio de CONICET Rosario.

La Incubadora permitirá escalar y dar perfil productivo a proyectos académicos. La Incubadora ofrecerá infraestructura para desarrollar emprendimientos surgidos de los equipos de investigadores locales, a startups y brindará un espacio de innovación abierta a Pymes locales. Se solicita financiamiento para construir dos Nidos anexos al edificio UNR INNOVA, con 2.000 metros cuadrados nuevos de laboratorio de bioquímica, biología molecular y tecnologías de alimentos, y 500 m2 para una plataforma de Invernáculos de Bioseguridad para cultivos vegetales.

La Incubadora estará en un emplazamiento estratégico: a menos de 300 metros de 6 institutos de investigación en biotecnología, de 6 startups de base científico-tecnológicas (EBCTs), y Bioceres.