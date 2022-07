La Renga anunció recitales en Tecnópolis pero la Municipalidad de Vicente López todavía no autorizó

Por Antonio D´Eramo



BUENOS AIRES 23 (NA). - La Renga anunció recitales en Tecnópolis pero la Municipalidad de Vicente López todavía no los autorizó.

Los organizadores de una serie de recitales que la banda de rock La Renga pensaba llevar a cabo en agosto mantienen un entredicho con la Municipalidad de Vicente López y las autoridades del predio de Tecnópolis. Anunciaron el evento en ese lugar sin haber obtenido todavía la autorización de la comuna bonaerense.

José Palazzo, uno de los productores de los shows inicialmente programados para el 20 y el 27 agosto, apeló a la grieta y por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram dijo sentirse “discriminado y triste”, en vez de presentar los contratos necesarios para realizar un evento multitudinario como suele convocar la banda liderada por Chizzo y Tete.

La comuna, cuya intendente es de Juntos por el Cambio, recibió el apoyo de las autoridades del predio que responden al Frente de Todos. Dijeron que los organizadores anunciaron los recitales antes de obtener la autorización.

Las duras consideraciones del productor cordobés, organizador del Cosquín Rock, estuvieron teñidas por la desmesura al llegar a denunciar censura hacia La Renga, lo que provocó la indignación de muchos de los seguidores de la banda y la solidaridad, de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos.

Palazzó subió un video en redes el pasado 19 de julio donde afirmaba: “El próximo 20 y 27 de agosto, La Renga debe tocar en Tecnópolis. Las entradas deberían salir a la venta este miércoles 20 de julio. Para ello, solicitamos a la Municipalidad de Vicente López, la habilitación del espectáculo. Hace 15 días, a pesar de haber presentado el pedido a pronto despacho, la producción no tuvo respuestas, a 24 horas de salir a la venta”

El empresario dijo que se trató de un acto "intencional, discriminatorio y de censura hacia La Renga".

Las expresiones fueron ratificadas por Gabriel Goncalves, manager de La Renga, quien sostuvo en declaraciones periodísticas que “para un evento masivo, en un lugar que no está preparado para hacer eventos, hay que armar todo ahí".

"Lo de la municipalidad es un registro de proyecto de permiso que te habilita a ir presentando toda la estructura, dónde va a estar el escenario, la seguridad, la salida, todo lo que requiere un show en la parte técnica y de seguridad. Eso se va presentando con el tiempo y la habilitación recién se da en el transcurso de los últimos días, con suerte, 24 horas antes se da la habilitación. Lo que se da en el inicio de este trámite es el permiso para salir a la venta y eso es lo que no nos dieron", dijo el manager.

Puesto de este modo se trata de una cuestión de buena voluntad entre los organizadores y los funcionarios municipales. Pero, esta manera de trabajar, sólo con buena voluntad, no sucede en ninguna de las grandes ciudades donde se realizan recitales multitudinarios.

En eventos mayúsculos no se puede estar flojo de papeles.

Al lado de Tecnópolis hay un barrio, Villa Maipú, con vecinos que deben ser respetados y que suelen sufrir las aglomeraciones cada vez que se produce un festival que convoca a miles de personas.

Hay que realizar un ordenamiento del tránsito vehicular, organizar la seguridad, no sólo ante posibles hechos de hurtos como vienen produciéndose a menudo en varios encuentros musicales al aire libre, sino, además, la disposición de ambulancias necesarias para realizar una cobertura del público presente.

“En Tecnópolis todo se mide por kilómetros”, exagera uno de los responsables del parque aunque la reciente experiencia del Quilmes Rock así lo justifica.

La experiencia necesaria para realizar recitales convocantes en Tecnópolis no falta. Las cuestiones logísticas, de seguridad, de ordenamiento vial, de instalar torres de audio e iluminación, de montar distintos escenarios, son temas que los productores de La Renga conocen de memoria.

Por ello, funcionarios cercanos a la intendente de Vicente López, Soledad Martínez, se sintieron sorprendidos cuando escucharon hablar a José Palazzo de censura y discriminación.

“Veníamos trabajando bien con Palazzo hicimos el Quilmes Rock en Tecnópolis sin inconvenientes. Sus declaraciones están fuera de lugar hasta nos gustaría explicarles a los músicos que son bienvenidos en Vicente López”, dijeron en la municipalidad.

Oficialmente, los funcionarios de Vicente López explicaron a través de un comunicado: “Queremos informar que hasta el momento el productor de la banda no ha cumplido con los requerimientos necesarios para la realización de dichos espectáculos. Creemos que es irresponsable por parte del productor el anuncio de venta de entradas a un show que no cuenta con los permisos necesarios”

“Eventos de esta magnitud, tan convocantes, no pueden ser habilitados sin cumplir con los requisitos que brinden garantías en materia de seguridad, ordenamiento de tránsito, emergencias y otras cuestiones, ya sea para las personas que asistan al show, como también para todos los trabajadores afectados. Nuestra responsabilidad es la de generar las condiciones para que el espectáculo se disfrute”, dijo la comuna

A medida que transcurrieron las horas desde las intempestivas declaraciones de Palazzo la espuma fue bajando del lado de los organizadores. También participan, Eduardo Sempé, de Rock And Reggae.

Martínez, que es de Juntos por el Cambio, recibió el respaldo de las autoridades de Tecnópolis que responden a la administración de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación que conduce Valeria Zapesochny, que reporta al Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

La directora del predio, María Rosenfeldt, explicó a los periodistas del programa “De cultura y de trabajo” de FM Secala, que “salieron antes de que se confirmara el recital".

"El tema está en evaluación en las áreas técnicas por temas de seguridad. La noticia salió antes de confirmarse y la verdad es que no está confirmado aún. Nunca se llegó a confirmar el recital hay que terminar de evaluar la posibilidad de realizarlo”, afirmó la funcionaria.

Por lo que, en la municipalidad de Vicente López aseguraron a NA que están dispuestos a seguir trabajando para que se desarrollen los recitales con todos los requerimientos cumplidos y con un contrato firmado debidamente. “No se puede realizar un evento de esas características con una carta de intención firmada por la Dra. Alicia Alonso, de Tecnópolis, en la que, además, expresa que primero se debe gestionar la autorización con el Municipio de Vicente López”.

“Nuestras puertas están abiertas” afirman en las oficinas gubernamentales de la localidad de zona norte pero hasta el momento las ventas de tickets no se producen. Todo indica que los organizadores privados del show se equivocaron en la urgencia por cortar entradas que, de cualquier manera, se venderán como pan caliente cuando aparezcan.